女操作機械車位升起 釀車門壓折成「90度」

桃園一名駕駛停到機械停車位裡，停好開門準備下車時突然升降台升起，害他車門壓到旁邊平台。（圖／翻攝自爆料公社）





桃園一名駕駛停到機械停車位裡，停好開門準備下車時突然升降台升起，害他車門壓到旁邊平台，整個車門變型折成90度，原來是另一名女子未注意警示燈亮起又按下操作鈕，再度啟動升降平台。

女子直接按下機械車位操作鈕，但當時警示燈正在閃爍，她這麼一按啟動車位平台升起，結果旁邊白車駕駛開門準備下車，平台直接壓到車門。

當事駕駛：「我出來的時候我門開開，它就動了啊，開開的時候我就已經發現，然後它就已經撞到了，我趕快出去叫那個人，趕快按停止，她一路走過來，她在玩手機就直接按。」

事發桃園一處社區機械停車場，當事駕駛指控女子疑似看手機所以沒注意機械閃燈提醒，操作失誤害他車門被壓到，整個車門被迫彎腰鞠躬幾乎折成90度，當時他人還車上差點沒被嚇壞，更無奈的是女子事後態度。

當事駕駛：「跟我講說你為什麼把門打開，我就說我沒辦法跟你溝通，我現在真的很無奈，遇到這個事情我是錯的嗎，我到底錯在哪裡。」

雙方無法溝通找來社區管委會協調，女子也跟對方沒有共識只好報警。

操作機械車位女子：「總幹事是誰，我跟他講電話，全部叫他下來。」

當事駕駛無奈只希望對方能理性溝通才能討論後續修繕，畢竟一般來說，機械系統警示燈還在閃爍就該留意使用情況。

其他民眾：「不會是馬上去按那個按鈕，讓位置下來，這個是有點誇張，因為燈還亮，不管是進去或出來，都要特別注意車上是否有人或者旁邊是否有人。」

雖然各家機械車位設計略有不同，但不變的是使用習慣操作前多看一眼，也有機會減少危險發生。

