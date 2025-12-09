女擬匯千萬投資可疑標的 拒信警勸還嫌管太多

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）楊姓女子8日在彰化市某銀行向行員稱要投資房地產，須匯出新台幣1000萬元，銀行察覺有異報警，員警到場向女子說明可能是詐騙，女子匯款被擋下，但對員警關心仍覺得管太多。

彰化縣警方今天表示，當時行員詢問匯款用途，楊姓女子稱要投資父親友人介紹的房地產，行員認為有問題打電話報警。員警到場後發現女子提不出有關投資房地產文件，認為女子被詐騙集團話術欺騙，勸阻女子匯款。

警方說，楊姓女子和陪同前往匯款的家人認為員警管太多，不信被騙，未匯款就離開銀行。員警事後致電關心，提醒楊姓女子小心詐騙集團，但楊姓女子仍覺得員警管太多。

警方表示，高額投資一定要詳細核實對象身分、仔細審閱契約內容，如果遇可疑投資邀約，可立即撥165反詐騙專線或就近求證派出所。（編輯：李明宗）1141209