女攝影師101大樓違規飛無人機！急繳30萬罰款
桃園分署今日公布一起無人機違規案件強制執行案例。27歲江姓女攝影師於去年10月21日在台北市信義區松仁路附近操作遙控無人機進行拍攝作業，該區域為交通部民用航空局依據民用航空法公告之禁航區域。
根據航警局臺北分局偵查隊調查結果顯示，江女操作的無人機當時飛行高度約與台北101建物相當，達508公尺約1667呎高度，嚴重違反無人機飛航高度不得超過距地面或水面400呎之限制規定。民航局依據民用航空法對江女裁罰30萬元，並限於今年9月19日前繳納。
江女逾期未繳納罰款，民航局於10月將案件移送桃園分署強制執行。桃園分署收案後立即展開財產調查，發現江女名下持有某上市公司股票，總額已足以清償本件罰鍰。分署於11月12日扣押江女名下股票。
江女得知股票遭扣押後立即致電分署了解詳情，隨後委託父母於11月19日代為匯款，一次繳納30萬元至桃園分署公庫，全額清償罰鍰。
桃園分署特別強調，為維護飛航安全，呼籲無人機操作者務必遵守相關法規，事前查詢交通部民用航空局准許活動區域範圍及高度規定。若有欠繳罰鍰情事，收到繳款通知後應主動於期限內繳納，切勿心存僥倖，以免遭移送強制執行導致財產遭到查扣。
值得注意的是，香港警方今日也針對大埔宏福苑五級火警事件設立限制飛行區，時間為11月27日上午8時至11月30日上午8時。警方提醒，未經授權在限制飛行區放飛小型無人機即屬違法，最高可被判罰款10萬港元及監禁2年。
無人機管制議題在各地持續受到重視，相關單位呼籲操作者應確實遵守飛航規範，共同維護空域安全。
