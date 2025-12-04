女教友天主堂尋心靈慰藉…新竹神父「輔導變猥褻」3天得逞3次 下場曝

記者羅欣怡／新竹報導

葉姓神父2022年任職於新竹市天主教加爾默羅聖衣聖母堂時，猥褻女教友。（圖／翻攝自臉書）

新竹市天主教葉姓神父，2022年任職於新竹市天主教加爾默羅聖衣聖母堂，連續三天趁女教友小美（化名）前往尋求宗教慰藉（避靜）時，3度猥褻得逞，新竹地院依對受扶助之人利用權勢猥褻罪判刑。

判決書指出，小美2022年前往教會尋求宗教慰藉，剛好由葉姓神父輔導，葉男竟利用因宗教輔導行為產生之上下從屬支配關係，及小美受自己以宗教輔導方式扶助而生之權勢與機會，趁機猥褻。

法官調查，2022年2月16與17日晚間8點，葉男在教會302室內，趁與小美獨處之際猥褻得逞2次，18日深夜10時40分許，葉男竟然更大膽，對小美3度猥褻得逞。

廣告 廣告

法官從警方提供的筆錄、小美的自白，以及葉男手寫的個人懺悔報告書、道歉信，認定葉男猥褻犯刑事證明確；審酌葉男身為教會神父，本應依其專業，協助被害人透過宗教輔導行為排解情緒、解決問題，然其為滿足一己之私慾，竟利用其與被害人間上下從屬支配關係及被害女受扶助之權勢與機會，犯下本案猥褻行為，造成被害人心理上難以磨滅之陰影。

法官指出，葉男終能坦承犯行，且於審理程序中與被害人達成調解，並已給付全額賠償金完畢，最後依對受扶助之人利用權勢猥褻罪判刑10月、緩刑3年，並應向公庫支付15萬元。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

多圖／竹市民進黨團「霸佔主席台」藍綠吵成一團「綠議員掛彩」畫面曝

想給尪驚喜！妻出差「提早回家」…浴室搜出一袋保險套 揪他和小三激戰

手足內戰！控么妹獨佔遺產「蓋5樓房」住27年…姊討租金輸了 原因曝光

擁4妻！吊車大王「平均半年納1個」曝「合法化」秘辛 讚大老婆：很明理

