到教堂尋求慰藉，竟遭猥褻。新竹市天主教堂一名神父，在曾連續猥褻女教友3次，造成被害人心理上難以磨滅之陰影。最新判決結果出爐，由於神父坦承犯行，且達成和解，並付全額賠償金，依利用權勢猥褻罪，判處10個月，緩刑3年，向公庫支付15萬元。

外觀莊嚴的教堂，這裡是新竹一間天主教的聖母堂，是不少信徒尋求心靈慰藉的地方，沒想到，竟爆發神父猥褻女教友案！

女教友尋求慰藉遭猥褻 "色神父"判處10個月。（圖／民視新聞）

事件爆發在2022年，判決書指出，女教友當年由葉姓神父輔導，沒想到，神父竟利用上下從屬支配關係，趁和被害人獨處時，伸出了鹹豬手，猥褻得逞3次。判決書指出，神父坦承犯行，由於和被害人達成調解，並全額賠償，最後依利用權勢猥褻罪，判刑10個月有期徒刑、緩刑3年，並向公庫支付15萬元。

本該求得慰藉，卻遭猥褻，神父的行為不僅造成被害人難以磨滅的陰影，也玷污了神聖的聖母堂。

