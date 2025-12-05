女教友赴教堂「避靜」 遇淫邪神父摸恥骨舔私處 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

新竹市一名在天主教擔任神父的葉姓男子，3年前竟利用工作職權，對到教會尋求慰藉的女子碰觸恥骨，還舔被害人私密處，被害人事後覺心理受到創商，於是報警。全案經新竹地院審理後，依對受扶助之人利用權勢猥褻罪，判刑10月、緩刑3年，向公庫支付15萬元。

判決指出，葉男是新竹天主教加爾默羅聖衣聖母堂神父，2022年間，一名女子到該教會尋求「避靜」，是一種靈修方式，主要是暫時遠離日常生活，到一個安靜的地方進行深度祈禱、自我省察和與天主（或神）對話，也就是接受神父輔導。

廣告 廣告

孰料擔任神父的葉男竟利用過程中所產生的支配關係，連續2天碰觸該名女子恥骨猥褻，第3天甚至還吸舔該女子私密處，造成女子事後身心嚴重受創，也對信仰產生矛盾，後來在家人陪同下將葉男告上法院。

法院審酌認為，神父本應依其專業，協助透過宗教輔導行為排解情緒、解決問題，葉男卻為滿足一己私慾，對被害人猥褻，造成被害人心理上難以磨滅的陰影。

考量葉男行為時並未使用工具，且未致被害人成傷，又無其他共犯，念及葉男始終坦承犯行，且與被害人達成和解，並給付全額賠償金，依對受扶助之人利用權勢猥褻罪，判刑10月，緩刑3年，向公庫支付15萬元。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

小紅書因資安檢測、詐騙量高被禁一年 黃健豪：掩飾政府打詐無能

吳佩芸憂「台中有鈣讚」停擺風險 盧秀燕：參照其他縣市至超商兌換

【文章轉載請註明出處】