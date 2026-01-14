女教官偷拍前男友和女老師性愛影片報復

圖高雄某校教官偷拍前男友和女老師性愛影片報復，被雄院判刑。（資料照）

高雄某校教官小美（化名）和他校男老師發生婚外情，但男老師又劈腿和同校女老師一起，小美竟偷拍兩人性愛影片，找徵信業者散布報復。雄院審結，認為她拿錢和兩名受害者和解，依無故散布非法攝錄他人性影像罪判處六月徒刑，另宣告緩刑兩年。

判決指出，在高雄某校擔任教官小美，和另所學校的男老師交為男女朋友關係，但男老師又另結新歡，和同校的女老師發生婚外情，小美憤要給兩人一個教訓。

一一二年六月，小美趁著到男老師學校開會之際，偷偷溜到男女教師幽會的教室，偷裝上針孔攝影機拍到兩人性愛畫面。

廣告 廣告

一一二年九月，小美再將性愛影片交給蔡姓徵信業者，並以七萬元代價，叫蔡男在臉書爆料公社發表「兩位有家庭的人在校園亂搞！月領國家優渥薪水，不好好工作，卻行淫亂敗壞社會風氣之事，浪費納稅人的錢，校長、教育局是否有督導不周的責」、並上傳一部性愛影片及十二張性愛照片。

該對男女教師獲悉報警提告，警方循線查出PO文蔡男及幕後黑手小美，並查扣性愛影片。

雄院審理時，小美坦承犯行，並拿錢和兩名受害者達成和解，法官依無故散布非法攝錄他人性影像罪，各處小美及蔡男六月徒刑刑，均可易科罰金，緩刑兩年。