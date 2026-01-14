女教官教室裝針孔拍到前任激戰 PO爆料公社判刑6月

高雄某學校一名女教官不滿同校男老師另結新歡，在教室偷裝針孔拍下對方與另名女老師5次激戰畫面，還透過徵信社在臉書社團散布，高雄地院審理後判刑6個月、緩刑2年。

高雄地方法院。（圖／資料畫面）

判決指出，該名女子原在高雄某學校任職主任教官，期間與同校男老師交往成為男女朋友，兩人分手後對方調職其他學校與另一名女教師交往，女教官妒火中燒決定報復2人，於2023年6月趁到男方學校開會機會，跑到國防教室偷裝多部針孔鏡頭及無線網路設備，未料真的拍到5次2人在教室內激戰畫面。

同年9月女教官轉到男老師學校任職，她發現2人持續交往相當甜蜜，醋勁大發決定出手，花7萬元將2人激戰影片交給徵信業者，於10月間連續3天在臉書爆料公社發文，內文提到「月領國家優渥薪水，不好好工作，卻行淫亂敗壞社會風氣之事，浪費納稅人的錢」，文中附上激戰影片及12張不雅照。

2人發現私密照與影片被在臉書散布後隨即向警方報案，警方循線查出為女教官所為，到其住處與學校搜索查扣針孔攝影機、隨身硬碟及手機等犯罪工具，女教官應訊時坦承犯行遭移送高雄地檢署偵辦後起訴，高雄地院審理期間女教官賠償2人達成和解，法官近日依無故散布非法攝錄他人性影像罪判刑6個月、可易科罰金，另宣告緩刑2年全案可上訴。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

