女教師性剝削中學生！「現金酒精加大麻」細節驚悚公開 她三罪成立入獄十年

密蘇里州女教師卡莉莎珍史密斯（Carissa Jane Smith）因以金錢、酒精及毒品誘騙學生從事性行為，遭判刑10年。（圖／翻攝自Pulaski County Jail）

美國密蘇里州普拉斯基郡一名30歲前中學代課教師卡莉莎珍史密斯（Carissa Jane Smith），因以現金、酒精與大麻引誘多名未成年學生與其發生性行為並試圖掩蓋犯行，在今年9月承認較輕罪名後，於11月19日被法院判處10年徒刑。

案件發生地為史密斯曾任教的迪克森中學（Dixon Middle School），事發後校方發函強調案件令人震驚與不安。（圖／翻攝自Google Maps）

根據《PEOPLE》與《Kansas City Star》報導，史密斯曾任教於迪克森R‑1學區多所學校，包括迪克森中學（Dixon Middle School）。她於去年11月遭逮捕時面臨多達19項重罪指控，包含法定強暴、性交易、與未成年發生性行為、妨礙司法及危害兒童福利等罪名。最終，她依兩項與學生發生性接觸罪與一項一級危害兒童福利罪坦承犯行。

根據法院文件，史密斯多次向學生支付100美元以上的現金，或透過CashApp匯款交換性行為，並在部分情況提供酒精或大麻。部分受害者向警方表示，史密斯會接送他們至其住家、車內或偏僻道路實施性剝削，丈夫不在家時尤為頻繁。部分學生透露，史密斯也曾透過Snapchat傳送裸照作為引誘。

法院紀錄亦提到，史密斯曾試圖恫嚇學生保持沉默，並在得知其中一名學生持有相關影像時強行摧毀對方的手機。此外，文件顯示，史密斯曾告訴丈夫遭受勒索，引發丈夫持球棒威脅其中一名未成年學生；另有學生的友人曾在她家中撞見她與未成年學生同床。

據《KRCG‑TV》報導，史密斯於2024年11月8日被發出25萬美元拘票，四日後遭到逮捕並羈押於普拉斯基郡拘留中心。事件曝光後，迪克森R‑1學區表示，這起案件對校園社群造成極大衝擊。目前史密斯已開始服刑，未成年受害者身分依法全數保密。相關調查仍持續進行，檢方表示將繼續提供受害學生必要協助。

法院審理指出，史密斯先前面臨19項重罪指控，最終以三項罪名認罪換取10年刑期。（圖／翻攝自X，New York Post）

