女教師拒絕性要求遭斧頭砍殺！交往11年遭同居男友殺害 家屬盼維持死刑

監視器畫面顯示，案發當日上午，文女與吳某曾共乘機車外出，警方據此鎖定嫌犯行蹤。（圖／翻攝自微博，中國新聞周刊）

大陸廣東去年8月發生一起女教師遭殺害案，被害人文女向吳姓男友表達分手意願，吳某將她約出並騎乘機車載往山區商談。期間，吳某要求發生性行為遭拒，情緒失控的他以斧頭多次砍擊文女頭部，導致她當場死亡。這起案件11月27日下午由廣東汕尾市中級人民法院進行二審開庭審理。被告不服一審死刑判決提起上訴，家屬則盼法院維持原判。

根據《中國新聞周刊》報導，2024年8月16日上午，吳某將文女約出並騎乘機車載往山區商談。期間，吳某要求發生性行為遭拒，情緒失控，隨即以事先準備的斧頭多次砍擊文女頭部。之後，吳某將作案工具丟棄於荒草堆中後離開現場。警方調閱監視器畫面發現，整起行兇過程僅約16分鐘。

廣告 廣告

家屬向媒體表示，文女為鄉村小學代課教師，丈夫過世後認識離異的吳某，兩人同居約11年，未依法登記結婚。吳某年約60歲，無穩定工作並涉及賭博，長期依賴文女生計。親友與鄰居也曾目擊吳某施暴，文女身上多處瘀青，吳某更曾出言恐嚇，揚言可能對其施以暴力。

證人證詞顯示，吳某脾氣暴躁，與親屬關係不睦，近年與文女生活分離、屢生爭執。案發當日家屬無法聯繫文女，吳某對外佯稱不知去向，直到家屬比對監視器畫面發現兩人一同外出，警方才循線將吳某逮捕。

吳某曾供稱，因不願分手便以性要求為條件，遭拒後一時衝動行兇，並稱斧頭原擬用來恐嚇。惟一審時改口否認犯行，辯稱為意外事故，說法與鑑定結果不符，未獲採信。一審法院認定其構成故意殺人罪，判處死刑並褫奪公權終身，其後提出上訴；家屬於二審再度請求維持原判。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐怖老師2／傳染病不通報、孩子險滅頂沒告訴家長 國小師離譜行徑曝光

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了

恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生