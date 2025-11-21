女教師校內墜樓亡！新竹教育局證實曾訪談過

▲新竹縣教育局處。（圖／翻攝自GoogleMap）

[NOWnews今日新聞] 新竹縣某國中一名女老師，20日上午在校內高處墜落，送醫搶救後宣告不治，經校方調查後發現，該名老師曾向縣府投訴遭職場霸凌，校方則回應已依相關制度提供必要協助與支持；新竹縣政府教育局今（21）日證實這名教職員曾在校內有自傷行為，也曾因案接受調查。

新竹縣教育局表示，縣內某國民中學有教職員發聲墜樓事件，已通報並依程序處理，將協助調度資源支持家屬，師生心理狀況由輔導諮商中心、專業心理師及外部資源共同投入，提供學校師生必要情緒與心理支持。

而根據教育局調查，該名教職員曾在校內有自傷行為，也曾因案接受調查，曾向縣府投訴遭職場霸凌，縣府也啟動相關調查，日前也已訪談這名教職員，而校方也有提供這名教職員輔導與諮商資源及自殺防治通報，並在11月初調整職務，以利平衡工作與身心，對於發生憾事，向家屬及所有受影響的人員致上最深慰問與關懷。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



