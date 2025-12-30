女教師的復仇 聯手警方拿656萬設局 警破窗硬拽下毒品車手

屏東一名女教師聯手警方反殺車手，車手被當街壓制。讀者提供

屏東一名57歲女教師誤信臉書上的虛擬貨幣投資謊言，前後面交7次，不僅送出大筆現金，連珍藏的13兩黃金也雙手奉上，慘賠807萬元。屏東里港警分局獲報後，決定與被害人聯手反殺，今（30日）在屏東市街頭演出一場驚心動魄的圍捕大戲。員警當街拔槍、擊破車窗，把企圖衝撞的車手硬生生拽下車壓制，車上搜出毒品咖啡包，全案依詐欺、毒品罪嫌移送法辦。

「警察！下車！」 數名幹員當街拔槍喝令，眼見車內嫌犯鎖死車門企圖掙扎，員警毫不客氣，持警棍猛力擊破車窗，將玻璃震得粉碎。隨後，警力一湧而上，將駕駛座上的34歲簡姓車手與副駕駛座的24歲謝姓車手硬生生拖出車外，讓其「正面朝地」狼狽趴在地上接受上銬。過程驚險萬分，引起周邊路人駐足尖叫，直呼：「以為在拍警匪片！」。

警方在現場查獲自小客車1部、行動電話4支，以及贓款2萬4000元，更在車內搜出毒品咖啡包5包與愷他命等證物，顯示這批車手不僅涉詐，還沾染毒品。

據悉，57歲女教師今年10月間於社群平台臉書結識網友，隨即被拉入一個投資虛擬貨幣的群組。詐騙集團成員以「穩賺不賠」、「專人代操」等專業話術，把虛擬貨幣前景形容得天花亂墜，讓女教師深信不疑。從10月到12月間，她先後與對方見面7次，除了大筆鈔票，連壓箱底的13兩黃金都拿出來面交，累計損失高達807萬元。她近期想獲利了結，對方拒絕出金，才驚覺是騙局。

女教師不甘一生積蓄付諸流水，向里港警分局求援。分局偵查隊與屏東刑警大隊科偵隊成立專案小組，指導被害人以誘餌釣魚。女教師配合警方，傳送了一張放滿600多萬真鈔的照片給對方，謊稱要「加碼投資」，成功釣出貪婪的車手現身，雙方相約今天下午1時，在屏東車站附近的永福路面交656萬元。

警方早已在約定地點佈下天羅地網，女教師持警方準備的假鈔交付後先行安全離開，埋伏在旁的幹員見機不可失，立即發動圍捕。為防止嫌犯駕車衝撞逃竄，警方出動6輛偵防車瞬間包夾堵死去路。雖然現場逮捕2人，但仍有1名共犯趁亂逃逸，警方正全力追緝中。

里港警分局偵查隊與被害人合作，逮捕詐騙車手。讀者提供



