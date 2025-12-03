女教師躲暴雨遭「性侵2次」 他噁喊：老天都在幫我

女教師見網友，卻遭到對方以躲雨為由設局性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





台北市一名女教師A女在交友軟體上，認識一名從事保全的B男，2人相約在一處百貨公司見面吃飯之後，遭到男方以當天下暴雨身體淋濕需換衣服等理由，誘騙至租屋處性侵，過程中甚至還噁喊「老天都在幫我」。高等法院審理後，判處B男有期徒刑4年6月。

根據判決書指出，2人在百貨公司相約吃完飯之後，一起搭捷運離開，步行至B男租屋處，B男要求A女一起返回租屋處，等換完衣服就載她回家。A女證稱，當天雨很大，門口能躲雨的地方很小，B男問她要不要上樓去等，就跟他上樓，坐在床角滑手機等。

A女表示，B男後來一直問她，要不要玩牌、要不要看電影，她都拒絕只想要趕快送她回家，後來B男就越做越靠近，還伸手扯下她的口罩作勢要親她，全身上下都被他觸碰，讓B男親完之後，還是不肯放她回家。

B男對A女說，「剛好下大雨，妳又很好約，天時、地利、人和，老天都在幫我，妳都進到我房間了，沒有做什麼就太可惜了」。A女看到B男如然大變臉很兇的反應就問，「是不是要發生關係，才願意讓我回家」。B男表示，「對」

A女當下自認跑不掉了，所以要求一定要戴保險套，後來2人一起去買保險套又一起回到租屋處，但趁空檔傳Line定位給朋友。A女證稱，2人回到租屋處後，就與B男發生了性行為，第一次結束之後，B男抱著她聊自己的事很久一段時間，她問可以回家了嗎，B男說要再一次。

A女證稱，「當時我很乾、很痛，我跟他說我不舒服，但他還是沒有停止，我才主動說出我的敏感處，是為了不要讓自己那麼痛」。至於為什麼發生2次性行為，A女表示，「B男主動說再一次就可以讓我回家，他有兩個保險套」。

法官審酌，被告與A女於案發當日為網友初次見面，尚無感情基礎，竟趁告訴人A女善意與其前往其當時租屋處而獨處之際，為滿足一己性慾而無視、否決告訴人表達希望回家、無意與其發生性行為之意思，在告訴人處於資訊、體型劣勢之情況下，利用告訴人A女自主決定權受限之際，違反A女意願而對A女為性交行為得逞，對於他人性自主權毫不尊重，依強制性交罪，處有期徒刑4年6月。

