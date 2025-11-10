女教師靜脈曲張接受靜脈膠水治療 1個月後重新站上講台





50歲的高中周姓女老師因為雙腿靜脈曲張的關係，腿部皮膚很癢而抓到紅腫破皮，很害怕需要動手術治療，心情顯得忐忑不安，所以暫時揮別講台休息了一段時間。經過親友介紹到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）胸腔暨心臟血管外科林宜右醫師的門診，由林宜右醫師親自執行超音波檢查，評估周老師的血管狀況後，最後選擇施以靜脈膠水治療，讓周老師終於放下心中的大石，1個月後高興地重新站上講台作育英才。

林宜右醫師指出，靜脈曲張常發生於腿部，靜脈因為瓣膜受損或是血管壁變弱，造成血液滯留和血管擴張扭曲，是一種靜脈系統常見的疾病。症狀包括：晚上小腿常常抽筋、開始腫脹、走路或久站後覺得很不舒服。如果是有家族病史者、肥胖者會增加下肢壓力、懷孕者荷爾蒙改變會增加罹患風險、 以及長時間站立或坐姿不動者，都是屬於高危險族群。

林宜右醫師指出，靜脈曲張不只是外觀的問題，更可能影響生活品質，甚至隱藏著更深層的血管疾病，需要專業醫師透過超音波等檢查，判斷病情輕重，再討論最合適的治療方式。靜脈曲張的治療不能僅靠外觀判斷，由醫師親自操作的完整血管檢查與診斷至關重要，不僅能判斷病變血管位置，更能同時擬定治療計畫。

林宜右醫師表示，最新的微創手術與雷射、靜脈膠水閉合技術，可讓病人恢復更快、疼痛減少，但是治療方式並不是「一體適用」，將會根據每位病人的血管型態與症狀，量身訂做最適合的治療方式。有些人適合靜脈內雷射（EVLT），有些人則可考慮最新的醫療膠水（VenaSeal）治療，甚至可以加上局部治療。目標不是手術本身，而是病人生活品質的改善。

林宜右醫師接受過完整的血管疾病訓練，不僅能執行靜脈曲張的診斷與治療，更能辨別出潛藏的深層靜脈阻塞或其他血管疾病，確保病人得到最安全、最合適的治療，避免誤診或過度治療。除了醫療專業，更關注病人的感受。另外，在手術中採用不插管麻醉方式，減少病人術中不安與不適，術後也持續追蹤與衛教，讓病人在安心氛圍中完成治療。很多病人手術後不只是小腿腫脹減輕，連晚上睡眠品質都改善了，這些正向回饋成為其持續精進專業的最大動力。

林宜右醫師強調，很多病人擔心檢查會直接被安排手術，因為害怕手術而延誤就診，靜脈曲張治療並不是「一發現就一定要開刀」，其實這是誤解。門診檢查的目的是幫助病人確認病情，並提供不同治療選擇，並非所有靜脈曲張病人都需要手術，早期症狀者可能可以透過醫療彈性襪、藥物、或是生活習慣改善來減緩惡化。因此，特別呼籲民眾若出現下肢靜脈曲張、長期腿部腫脹、疼痛、反覆腫脹、皮膚顏色改變或靜脈潰瘍，建議及早接受專科醫師檢查評估，避免錯過治療時機。透過專業的診斷與個人化的治療，能幫助病人擺脫不適，重拾健康與自信。

