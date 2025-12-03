女教授遭爆涉羞辱女學生 北醫大啟動調查

（中央社記者許秩維台北3日電）近日有網友發文，稱北醫大一名女教授對女生有偏見，曾說女學生長得像黃臉婆、大媽。北醫大今天表示，已依規定啟動調查程序和必要措施，以確保學生安心學習。

近日有網友在網路社群發文，指稱台北醫學大學一名女教授對女生具有偏見，課堂上做報告與報告者常常被羞辱，還曾說女學生長得像黃臉婆、大媽，要求在全班前站起來給大家看長相。

另一名網友也留言分享自己的遭遇，稱這名老師在課堂上以性羞辱、性貶抑的方式批評羞辱她的穿著，讓她感到非常不堪、錯愕、焦慮、恐懼。

台北醫學大學今天發表聲明指出，北醫大對校園安全與學生權益一向高度重視，學校接獲相關訊息後，已依規定啟動程序，同時採取必要措施，確保學生安心學習，並維護其相關權益。

北醫大重申，對任何可能影響校園秩序或學生權益的行為均嚴肅看待，並將維護當事人隱私，持續致力建構安全、友善的校園環境。（編輯：李亨山）1141203