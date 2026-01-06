女明星們的友誼！A-Lin曝女星「喬副乳心機內幕」 網笑：請繼續演戲的部份

A-Lin台東跨年表演驚豔眾人。（翻攝自A-Lin IG）

歌手A-Lin日前在台東跨年晚會登場演出，除了超強的唱功，台上臨時反應更是讓許多人回味至今。沒想到A-Lin在昨（5）日公布了與女明星的互動影片，只見她問師妹VERNA要怎麼遮副乳，結果VERNA沒教她，她竟翻白眼離開，還要導演把VERNA的聲音拉掉，網友看完笑翻，「請妳繼續演戲的部份」！

A-Lin在昨天公布了一段影片，影片中她穿著無袖背心，隨後看到VERNA的衣服側邊有做綁帶造型，便問怎麼綁能遮副乳，而VERNA僅表示是不想讓肩帶掉下來才綁，並不是為了遮副乳，也不教A-Lin，隨後A-Lin則轉頭翻了白眼碎念，「不想教就不想教，在那邊，年輕人就是這樣子。」

A-Lin隨後指示音控說，「她的聲音（卡掉）」，之後上台合唱時，只要輪到VERNA時麥克風就沒聲音。A-Lin也在貼文中說，「呂明星們的友誼，再不教就醬啊！哈哈哈哈」，不過她也笑喊，「開玩笑的啦」。

網友則笑喊，「姐我要笑翻了，我真的要愛死」「呂明星真正有夠夠水」「呂明星的私下互動，好愛看喔，敲碗續集」「請妳繼續演戲的部份」「得罪前輩原因：沒有副乳」「請問可以出連續劇嗎？想看」。

