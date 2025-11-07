女明星「沒有內褲」走紅毯是真的？倪妮、楊冪也太敢了吧！

娛樂中心／綜合報導

倪妮、楊冪（右）都是時尚界的寵兒，她們在公眾場合的穿著都會吸引眾人的目光。（圖／翻攝自IG）

女明星紅毯造型總帶著巨大全網關注度，而「女明星無內褲走紅毯」更是長年盤踞話題榜的熱門關鍵詞。每當倪妮、楊冪等女星以貼身、高衩禮服亮相，網路總會掀起討論：她們真的會為了完美效果而「真空上陣」嗎？答案並非外界想的那麼刺激：真正撐住整場紅毯的，是近年在時尚圈走紅的「C字褲」。

紅毯沒有真空，只有更隱形的秘密武器

所謂「C字褲」，又被稱為「隱形內褲」，外形像一個沒有側邊、沒有腰帶的 C 字。穿上後，前片貼合身體、後端藏於臀溝間，不僅穩定貼身，還能避免禮服勒痕，讓高開衩或貼身的造型保持乾淨利落的線條。

「C字褲」，又被稱為「隱形內褲」，外形像一個沒有側邊、沒有腰帶的 C 字。有點像女生衛生棉的穿法。（圖／翻攝自維基百科）

對時刻處在鎂光燈下的女明星而言，這種特殊設計就像是一道看不見的安全鎧甲，讓她們能在紅毯上舉手投足更從容自信。

倪妮、楊冪都靠它撐住「零失誤」造型

據陸媒報導，倪妮一直是時尚界的寵兒，她的紅毯造型常以極簡、性感、優雅取勝，在高衩與貼身禮服中展現得剛剛好。C字褲的存在，讓她能自信地完成每一次回眸與步伐。

倪妮透視裝裡面沒穿辣翻。（圖／翻攝自微博）

楊冪則被稱為「帶貨女王」，她在公開活動中的造型也多次踩在性感與優雅之間。無論短裙還是貼身長裙，「隱形內襯」的加持讓她能毫無負擔地展示個人風格。

楊冪在公開活動中的造型也多次踩在性感與優雅之間。（圖／翻攝自IG）

不只是性感：它象徵女性審美自由的變化

C字褲的流行，並不僅僅是為了性感，更是一種美感與身體自主的展現。過去，女性的穿著常被外界以「得體與否」批評；而今日，女性越來越勇於展現個性，挑戰傳統審美。從貼身禮服、裸色高衩，到隱形內著的普及，都反映了社會對「穿衣自由」的接納度正在提升。

對許多女性而言，穿上 C 字褲，不是為了取悅誰，而是為了「這套衣服我喜歡，它需要這樣的搭配，而我可以。」

倪妮的紅毯造型總是全場的焦點。（圖／翻攝自微博）

外界爭議不斷，但討論核心其實是同一件事：自由

關於 C 字褲，網路上總是意見兩極：有人認為這是女性自信的象徵；也有人覺得過於暴露、難以接受。但真正的核心是：審美已經多元，不應由單一標準決定什麼「可以」或「不可以」。

女明星在紅毯上展現自己，是工作的一部分，也是表達風格的方式；而 C 字褲，只是她們選擇的一種服飾選項。

楊冪在紅毯上展現自己的好身材。（圖／翻攝自IG）

紅毯華服之下，是每個人對美的不同理解

每一次紅毯亮相，都像是一場形象之戰。身為公眾人物，女明星確實需要在時尚與得體之間取得平衡；但無論她們選擇「隱形內著」還是其他方式，都應被視為一種自主決定。

下次當我們看到女明星在紅毯上光芒四射，不妨少一點評斷、多一點理解。畢竟，追求美的方式無數種，而她們不過是選擇了更隱密、更專業的一種工具。

C字褲的走紅，象徵的不只是時尚，也是現代社會對多元美學的包容。

