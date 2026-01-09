女星上圍一夜激增...自拍「大片肉色露出」洩春光 真相神反轉

娛樂中心／蔡佩伶報導

水宙翠跟娃娃自拍，結果被誤會辣露美胸。（圖／翻攝自X）

日本女星水宙翠是偶像團體「.LiNⅨLiNE.」成員之一，甜美外型吸引許多人關注，近日她照常在社群中分享美照，不過網友卻發現她的身材比過去豐滿不少，掀起不小的討論，但實際上，水宙翠爆乳深溝辣照全是一場誤會。

從曝光的畫面可以看到，水宙翠秀出兩張自拍照，隱約還可以看見胸前部位露出大片肉色，讓網友見狀瞬間暴動，但也有鐵粉感到不對勁，認為水宙翠上圍似乎比以前「升級不少」，對此，她本人也出面揭露真相。

水宙翠解釋那是她新購入的虎鯨娃娃，由於娃娃張嘴造型露出膚色布料，結果卻被誤會成是美胸，這也難怪水宙翠感到傻眼：「在開玩笑吧」，對於這場誤會，水宙翠幽默喊話看錯的網友們是不是都累了，呼籲要多休息。

水宙翠解釋那是虎鯨娃娃。（圖／翻攝自X）

