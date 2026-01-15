女星不倫66歲富商！曝交往內幕 大方分享床事：一晚好幾次

「五索」鍾睿心與66歲已婚富商關係匪淺。（圖／翻攝自鍾睿心IG）





35歲香港女星「五索」鍾睿心先前爆出與66歲已婚富商關係匪淺，兩人相戀10年，育有4名子女，她也被封為是「最強小三」。近日，鍾睿心再度分享交往內幕，透露隨時可以分手，談到私密床事，她也直呼富商性慾很強。

根據《星島頭條》報導，鍾睿心近日在全新網路節目中大爆與富商的感情史，她坦言自己並不嚮往王子公主的童話愛情，也不否認自己愛錢、追求快樂，而恰好富商可以同時滿足她在金錢及感情上的需求。

鍾睿心提到，如果富商現在有了另一位女伴，自己也可以隨時離開，被問到是否能接受「多人運動」，她沒有正面回答，但透露在富商70大壽時，會安排10位俄羅斯女生為他慶祝，同時也能試探對方的態度。

鍾睿心進一步談到床事，「我覺得他的性慾和年齡完全不相符，他真的可以一個晚上來好幾次。」甚至還跟對方抱怨這樣不行，「因為隔天會完全起不來，畢竟我現在是老闆，有很多事情要處理，但如果隔天不用上班就可以。」



