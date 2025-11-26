女星中空炫腹「驚見腰間肉掉出」求網P圖遭惡搞 本尊反應曝光

娛樂中心／綜合報導

白須彩乃不滿意腰間肉露出，希望網友可以幫忙修圖。（圖／翻攝自白須彩乃X）

女星白須彩乃是日本偶像女子團體「Melty BeaR」的成員之一，擁有甜美可愛的外型，深受粉絲的喜愛，近日，掀起關注的是，白須彩乃在登台演出期間，意外被拍到腹部的腰間肉，為此她希望廣大網友能幫忙修圖，豈料卻成了網友惡搞素材。

白須彩乃常在社群中和粉絲互動，近日釋出多張在舞台上的美照，只見她身穿一套紫色表演服現身，中空上衣設計讓白須彩乃大露雪白腰身，不過白須彩乃對於側邊被拍得一清二楚的腰間肉感到不滿意，於是發文尋求網友幫忙，希望能夠把它修漂亮一點。

結果，照片成功吸引千位網友關注，但根據《宅宅新聞》報導，有許多網友搞笑將白須彩乃腹部P成男性腹肌，或者卡通圖案坐在腰間肉上的照片，此事更是登上日媒新聞，但對於網友的惡搞行為，白須彩乃完全沒有生氣，反而感到開心，展現強大的EQ。

網友惡搞白須彩乃的照片。（圖／翻攝自白須彩乃X）

網友惡搞白須彩乃的照片。（圖／翻攝自白須彩乃X）

網友惡搞白須彩乃的照片。（圖／翻攝自白須彩乃X）

