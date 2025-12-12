女星也好奇「胸部是真的嗎」？ 席德妮史威尼當場接受測謊

好萊塢女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）與亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）近期正在宣傳新片《家弒服務》，兩人接受《Vanity Fair》著名的「測謊機挑戰」。席德妮史威尼在環節中，被迫正面回應長久以來圍繞在她身上的隆胸與整形傳聞。

在測謊機挑戰中，艾曼達直接問出業界最敏感的問題：「我必須問，妳的胸部是真的嗎？」席德妮毫不猶豫地回答：「是的！」

艾曼達接著追問她是否曾做過任何手術？席德妮再次強調：「沒有，我從來沒有在任何地方動過手術。」測謊專家當場證實她說的是實話。

席德妮史威尼在《家弒服務》飾演生活困頓的米莉。（圖／車庫）

席德妮稍早接受《Allure》採訪時也重申：「我從來沒有動過手術。我對針頭太害怕了。」她補充，將她小時候的照片與經過專業化妝和燈光處理的紅毯照片進行比較是不公平且極具誤導性的。她堅持：「你不能拿我12歲時的照片，來跟我26歲時有專業化妝和燈光的照片相比。我當然看起來會不同！社群媒體上的每個人都瘋了！」

她甚至開玩笑說，如果她真的有動過手腳，那她的「臉就會很勻稱」，因為她透露自己因兒時玩滑水發生事故，左眼附近縫了19針，導致臉部至今仍有輕微不對稱。

有趣的是，她在2023年接受《Glamour UK》採訪時曾坦承，高中時因為胸部太大感到不自在，一度認真考慮縮胸手術。但最終在母親的勸說下作罷，母親告訴她：「妳上了大學就會後悔這個決定。」

亞曼達塞佛瑞在《家弒服務》飾演女主人妮娜。（圖／車庫）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導