女星亂買股票慘賠！殺出後才清醒：怎麼那麼傻

黃瑄戲外也做起生意投資副業。（圖／台視）

《寶島西米樂 守護》黃瑄飾演的老闆娘「曉蘭」身體欠佳，休息了一段時間，近來因得罪高官被封殺，業績瞬間歸零，這位「鎮店之寶」不得不打起精神，前往貴婦家送禮陪笑，時而鞠躬道歉、時而笑臉賠不是。

這場戲凸顯角色的尷尬處境，談到這段心境揣摩，黃瑄形容，就像回到剛踏入戲劇圈的新手時期：「到製作單位面試戰戰兢兢如履薄冰、察言觀色揣摩上意、被罵被酸被嫌還要陪笑。」

黃瑄本身最近開始經營了副業，她不諱言就是希望增加被動收入，自爆起因是去年10月投資股票慘賠20萬，她表示：「這錢不如拿去買機器投資，只要有客人我就有收入，怎麼那麼傻亂買股票。」於是轉念與自己的美睫師合作，以店中店的形式投入牙齒淨白加盟。

黃瑄認為，演員其實也是自己的老闆，需要為每一次演出品質負責，「不管是製作單位還是觀眾，心裡都會默默打分數。」因此在她看來，演員與牙齒淨白投資的核心並無太大差異，都是在經營信任感。唯一不同的是，實體經營還得面對店租與人事成本，而演員只要顧好自己三餐、把戲演好即可。黃瑄也表示，實際投入後才發現，產品好只是基本，怎麼讓人家知道產品好、宣傳行銷才是最難的。新的一年，黃瑄充滿幹勁，直言：「這也是我今年想突破的目標，試著學習、開發不同領域。」

