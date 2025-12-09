女星交往小40歲男友！選80大壽結婚 昔稱「同齡男都死了」

雪兒交往小40歲男友3年，預計80歲生日完婚。（圖: shutterstock／達志）

美國影視歌三棲女星雪兒（Cher）過去有2段婚姻，2022年認愛小40歲音樂製作人亞歷山大愛德華茲（Alexander Edwards，簡稱AE）後，兩人至今感情穩定，因此日前有消息指出，雪兒已決定與亞歷山大結婚，並選擇在明（2026）年80歲生日完婚。

根據外媒《The Mirror》報導，一名消息人士透露，雪兒毫不在意與38歲男友的年齡差距，且已經準備對彼此做出承諾，「她一心想在具有里程碑意義的生日前後與他步入婚姻殿堂，她認為即將到來的80歲生日是她和亞歷山大敲定婚事的絕佳時機」。不過，雪兒及亞歷山大目前尚未做出回應。

雪兒過去的2段婚姻，分別為大11歲的音樂人Sonny Bono、已逝歌手葛雷格奧爾曼（Gregg Allman），總共誕下2個孩子，其中第一任丈夫幫助她進入美國唱片市場，對她的事業影響深遠，但她結束第一段11年的婚姻後，離婚才生效4天就馬上開啟第二段婚姻，顯示其感情生活精彩。

至於與亞歷山大的交往過程，雪兒曾表示自己私下很害羞，亞歷山大熱烈追求她時，她其實很緊張，甚至男方花名在外，還向朋友強調「別愛上年輕男人，我們老了，更不要因為幾封簡訊就戀愛腦」，結果還是心動了。至於網友批評他們是「母子戀」，雪兒則稱與自己年紀相仿或比她年紀大的男人都死了，而且「他們（同齡男）總是誤會我高冷不敢接近我」。

