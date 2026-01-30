女星做愛「啪啪」次數激增！靠陰柔功再婚前夫 秘辛全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕財富女神王宥忻昨天出席活動，去年與她復合再婚的老公翁總甜蜜相伴，兩人更計畫要補辦盛大的婚禮。至於夫妻倆「啪啪」次數是否增加，她聽了甜蜜笑回：「啪到睡著，太累了」，認了感情持續升溫。

王宥忻宣布嗨組熟齡女團「F40」，受訪談到：「我們4個人(指團員)都經歷過大風大浪， 組女團是想讓更多的人，即便生命遇到挑戰，鼓勵大家都有機會，離婚那段期間，我們經歷很大的黑暗，很多人覺得離婚就沒有幸福，但我們還是值得，人家是少女時代，我們是少婦時代。」不會去在意外界的眼光。

王宥忻不忘分享再婚後的改變，學著靠著「陰柔功」收服老公，她羞認過去的自己不懂撒嬌，「以前我老公不在，就會打電話問他『在哪裡？衝X小』， 現在就是『寶寶我好想你』」，讓翁總直呼「腿都軟了」。

