女星克服恐懼！街頭瘋狂拉客 對機車騎士大喊只為宣傳電影

金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》16日上映4天，好評不斷票房開紅盤逾280萬。監製何平、導演李宜珊，主演林怡婷、黃惟、游安順、田翔元等全台映後跑透透，回饋粉絲熱情。導演李宜珊與女主角林怡婷、黃惟，還有在戲院內外打拳擊暖身的神秘儀式。

林怡婷（左紅衣）與蔡振南在《恨女的逆襲》中飾演感情深厚的師徒。（圖／華映娛樂提供）

戲中展現強大爆發力的林怡婷，私下其實是極度害羞內向的「大I人」。為了替作品造勢，她豁出去克服社交恐懼，在街頭隨機搭訕路人推薦電影，甚至在搭乘摩托車等紅燈時，也不忘對身旁騎士喊話：「最近有一部《恨女的逆襲》很好看喔！」熱血行徑讓工作人員既佩服又好笑。

演員黃惟也為戲付出極大心血，原本體態纖細的她，為了符合拳擊手體格硬是增重8公斤，訓練期間傷痕累累。如今電影上映，母親看完後的一番話讓她紅了眼眶。黃惟表示，「我媽知道我試鏡那半年天天哭，她看完安慰我說，角色『小貞』的內心比我強大很多，希望我也能學會那種不內耗、不糾結的勇氣。」更笑稱媽媽已經在「敲碗」想看拳擊隊被剪掉的花絮。





