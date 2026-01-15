女星公開告白劉德華！驚人結局曝光 私密情書大公開

記者鄭尹翔／台北報導

紫君的偶像是劉德華。（圖／欣代唱片提供）

「葡萄姑娘」紫君推出全新專輯《歐巴我愛你》，坦言這張作品就像是一封寫給偶像的情書，向她心中唯一的偶像劉德華致敬。專輯推出後反應熱烈、銷售開紅盤，讓紫君心情大好，特別帶著媽媽展開一趟江南五日旅行，走訪西湖、雷峰塔與蘇杭等地，旅途中大手筆替媽媽採買，行李裝不下還乾脆丟掉自己的衣物，只為把媽媽的戰利品全數帶回，展現滿滿孝心。

紫君、劉德華。（圖／欣代唱片提供）

紫君邀請神似劉德華的沂偉合作MV。（圖／欣代唱片x紫君）

結束假期後，紫君立刻投入宣傳行程，並將於17日中午11點半，與傅振輝在鳳山和樂宴會館舉辦《歐巴我愛你》簽唱會。更令她驚喜的是，主辦單位公布神秘嘉賓竟是「劉德華」，讓紫君當場又驚又喜，直呼不敢相信，坦言緊張到幾乎睡不著覺，也誠摯邀請歌迷到場，一同見證追星夢想成真的時刻。

同名主打歌〈歐巴我愛你〉MV同步掀起討論，紫君挑戰輕快曲風與唱跳演出，她笑說過去曾在藝工隊接受訓練，唱跳對她來說並不陌生，反而相當享受這次全新嘗試。MV男主角特別找來外型神似劉德華的沂偉演出，兩人在片中有多場自然親密的生活互動，粉紅泡泡滿滿，也讓話題度持續升溫。

事實上，紫君的音樂之路始終與歌仔戲緊密相連。她的出道作品〈戲棚人生〉、與謝雷合作的〈尪生某旦〉，以及唱給媽媽的〈媽媽的牽教〉，都與母親有深厚連結。紫君的媽媽本身是資深歌仔戲演員，為了家庭放下舞台，至今仍默默為文化保存付出心力，也成為紫君音樂創作中最重要的精神支柱。

