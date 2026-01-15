女星公開告白劉德華！驚人結局曝光 私密情書大公開
記者鄭尹翔／台北報導
「葡萄姑娘」紫君推出全新專輯《歐巴我愛你》，坦言這張作品就像是一封寫給偶像的情書，向她心中唯一的偶像劉德華致敬。專輯推出後反應熱烈、銷售開紅盤，讓紫君心情大好，特別帶著媽媽展開一趟江南五日旅行，走訪西湖、雷峰塔與蘇杭等地，旅途中大手筆替媽媽採買，行李裝不下還乾脆丟掉自己的衣物，只為把媽媽的戰利品全數帶回，展現滿滿孝心。
結束假期後，紫君立刻投入宣傳行程，並將於17日中午11點半，與傅振輝在鳳山和樂宴會館舉辦《歐巴我愛你》簽唱會。更令她驚喜的是，主辦單位公布神秘嘉賓竟是「劉德華」，讓紫君當場又驚又喜，直呼不敢相信，坦言緊張到幾乎睡不著覺，也誠摯邀請歌迷到場，一同見證追星夢想成真的時刻。
同名主打歌〈歐巴我愛你〉MV同步掀起討論，紫君挑戰輕快曲風與唱跳演出，她笑說過去曾在藝工隊接受訓練，唱跳對她來說並不陌生，反而相當享受這次全新嘗試。MV男主角特別找來外型神似劉德華的沂偉演出，兩人在片中有多場自然親密的生活互動，粉紅泡泡滿滿，也讓話題度持續升溫。
事實上，紫君的音樂之路始終與歌仔戲緊密相連。她的出道作品〈戲棚人生〉、與謝雷合作的〈尪生某旦〉，以及唱給媽媽的〈媽媽的牽教〉，都與母親有深厚連結。紫君的媽媽本身是資深歌仔戲演員，為了家庭放下舞台，至今仍默默為文化保存付出心力，也成為紫君音樂創作中最重要的精神支柱。
更多三立新聞網報導
游鴻明消失台灣歌壇多年！竟變房產大亨 證實台北購入四間房產
寶兒罕見脫了！為寫真苦練核心雕塑好身材 只穿內衣直呼好害羞
大嘻哈阿法近況曝光！震撼宣布好消息 新專輯分享父子關係
大巨蛋再加一天后？A-Lin傳出準備開唱 經紀公司4字回應了
其他人也在看
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 9 小時前 ・ 266
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 2
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 4
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 79
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 1
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
《航海王》真人版薇薇選角遭批評，演員聲援：這是尾田欽點的人選
Netflix 真人版《航海王》第二季前日釋出首波正式前導預告，其中「薇薇」一角由英國印度裔女演員 Charithra Chandran 飾演，但她在預告中較深的膚色引發部分粉絲批評與爭議，有人認為這與動畫版或原作中較為白皙的薇薇形象不同，因此質疑選角不符角色原設定。但其實之前就有同劇演員出面聲援，表示這是尾田欽點的選角。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 18
Lulu要求「餵李多慧」陳漢典超尬：內心很慌亂！
最新一集邀來啦啦隊女神李多慧擔任主角，量身打造互動企劃「慧與製作人」，以「男友視角」帶領觀眾體驗沉浸式戀愛互動，從曖昧甜蜜到充滿台味的日常細節一次到位，被不少觀眾封為粉絲福利最滿的一集。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
Ryu下架爭議影片 羞愧道歉：得意忘形地裝作評論家
擁有173萬訂閱數的YouTuber Ryu，近日在頻道釋出新影片《老實說，最近住在日本讓我很害怕…了解徹底改變日本國運的高市早苗》，內容談論到敏感的政治議題。影片曝光後引起許多網友質疑，Ryu後來已將影片下架，他今（13）日po出道歉回應，坦言自己在沒有足夠知識的情況下，「卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
峮峮《飢餓遊戲》最後一集爆哭 王仁甫私訊慰留：可以取消嗎？
峮峮即將告別陪伴4年的《飢餓遊戲》，本週播出的最新一集也成了她最後一次站上主持舞台。製作單位特別為她量身打造「畢業旅行」，帶著主持群重返宜蘭烏石港，這個她當年第一次加入節目的起點，意義格外深刻，也讓整趟錄影多了難以言喻的情緒重量。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 7
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 1 天前 ・ 71