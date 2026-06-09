女星凍卵7年一舉得2女！王思佳打電話「狂尖叫」 曝過來人經驗：生完肚皮能掀起來

王嫚萱。鄒保祥攝

女星王嫚萱（湘瑩）今（9日）錄製由王思佳主持的 Podcast 節目《王室有約》時，抽空接受媒體訪問。日前驚喜宣布懷孕好消息的她，在受訪時大方分享孕期現況，透露自己懷上的是「雙胞胎女兒」，而且非常幸運地完全沒有孕吐與嗜睡等不適症狀。

王嫚萱（左）壞了雙胞胎女兒。鄒保祥攝

凍卵7年一舉得雙胞胎

王嫚萱分享，這次懷孕是使用她 7 年前所凍的卵子，當時存下的 2 顆卵子狀態極佳、都可以使用，她坦言：「沒想到一次就中！」回憶起要去醫院進行植入胚胎手術前，內心其實非常緊張，當時王思佳在聊天時便貼心鼓勵她「一定會成功」，給了她很大的信心。後來得知晉升準媽媽的喜訊，王思佳更是第一時間打電話給她「瘋狂尖叫」，情緒顯得比當事人還要激動，王思佳也表示真心替好姊妹感到高興。

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王嫚萱懷孕後愛吃甜食。鄒保祥攝

胃口大開體重直線飆升

目前懷有雙胞胎女兒的王嫚萱，笑稱自己孕期特別想吃甜食，胃口也變得非常好。她透露以前吃小火鍋時常常吃不完，現在不僅能輕鬆完食，甚至從備孕期間為了補充足夠營養就開始變胖。她不好意思地表示，現在其實有點不敢量體重，目前體重大概 56 公斤，對比懷孕前的 49 公斤左右，已增重了約 7 公斤。

王思佳分享經驗，之前生完肚皮可以掀起來。鄒保祥攝

王思佳自曝產後肚皮鬆弛

看到好姊妹為了懷孕體態改變，升格人母的王思佳也大方分享過往經驗。王思佳透露自己當年懷孕時一共胖了 11 公斤，甚至幽默自曝產後肚皮一度鬆弛到「可以掀起來」，就像長出一層肉一樣。她當時還緊張地詢問護理人員這是什麼狀況，幸好對方安慰她「會慢慢不見」，這才讓她放下心中大石。王思佳也感嘆，當媽媽真的很辛苦，體態和心情就像是打掉重練，但她也堅定地鼓勵王嫚萱「妳一定可以的」。

前期出血至今未與老公「開機」

雖然目前雙胞胎狀況穩定，但王嫚萱坦言，懷孕前期曾出現過出血症狀，加上自己懷的是雙胞胎，俗話說「前三後三」要特別小心，因此心理上不免還是會有些擔心。她透露，為了保護寶寶，從懷孕至今都維持著謹慎小心的態度，目前也尚未與老公「開機」行房。此外，孕期也伴隨著黑色素沉澱的困擾，看到自己「該大的地方變大，該黑的地方也黑了」，心裡難免會有一點點難過，但她不斷調適心情，告訴自己「這都是懷孕的必經過程」。



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