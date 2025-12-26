女星出包犯離譜錯誤！當場遭他狠嗆「就當你沒來」 尷尬內幕曝光
記者蔡維歆／台北報導
最新一集重磅邀請到剛出爐的金鐘獎最佳女配角曾莞婷大駕光臨。連一向嚴厲的合夥人竟破例祭出最爽待遇，宣布當天必須在「傍晚6點前」準時收工，讓莎莎驚呼不敢置信，姚元浩更忍不住直呼：「沾影后的光，待遇真的不一樣！」
曾莞婷因為《影后》鑲金，她的加入讓夥伴們瞬間開啟「影后模式」，然而女神魅力不僅收服了主持群，連在地民眾都為之瘋狂。張立東與姚元浩全程貼身守護女神過馬路；在市場採買時，曾莞婷更是憑著一張臉就「吃遍天下」，想吃的香腸有老闆大方請客，買魚甚至還被招待新鮮生魚片，超強親和力讓物資採集任務進行得異常順利。沒想到，這種「放鬆氛圍卻成了廚房災難，讓原本應該感人的美味復刻任務，差點演變成集體大翻車。
平時最穩定的甜點擔當莎莎，竟在製作蛋糕時犯下離譜錯誤：忘記加入泡打粉，眼看失敗的成品，讓她陷入前所未有的鬱悶，張立東甚至只能尷尬緩頰「就當莎莎沒來」。認真的阿本也在餐台前亂了方寸，將調味料搞混的驚慌模樣引發《嗨！營業中》全場爆笑。最驚險的是，當姚元浩準備出菜時，負責備料的張立東與曾莞婷才猛然驚覺生魚片跟豆腐根本還沒切，讓成功漁港著名的「船長麵」與「海女麵」Food製美味任務面臨卡關。
