女星出外景6天返家驚呆！老公「驚人戰績」她傻眼：這男人真夠狠

貝童彤甜蜜分享老公處理家務展現「超高戰力」。（圖／臉書 貝童彤（彤彤姐姐）、星恆提供）

女星貝童彤從《我愛黑澀會》出道，之後在兒童台擔任「彤彤姐姐」深受大小朋友喜愛，如今活躍於各大綜藝節目。2018年與上班族老公結婚、育有1女的她，不時會分享家庭生活點滴。7日她在社群公開老公處理家務展現「超高戰力」，讓她直呼：「這男人真夠狠的！」

貝童彤表示，自己因出外景連續五、六天不在家，幽默形容原本以為回家後會看到「像炸彈炸過一樣」的場景，沒想到踏進家門瞬間大傻眼，家裡不但整潔如新，還乾淨到超乎她想像。

她列出老公的驚人戰績：「髒衣籃是空的、洗碗槽是乾的、地板上一根頭髮也沒有、小孩衣著乾淨沒有變瘦功課寫完」，一連串狀況良好，也讓她忍不住大讚：「沒想到這男人真夠狠的……」。

貝童彤也幽默警告老公：「你敢再這樣對我的話我就……就再跟姐妹約出國去玩了喔！！」，隨即又甜蜜收回玩笑話，向老公真心感謝：「開玩笑的啦謝謝你，你最棒了，總想著讓我輕鬆一點，體諒我的工作，替我擔起許多責任，謝謝最棒的爸爸最好的你，下次換你去兄弟局喔。」

貼文最後，她特別標記老公帳號，對方隨即在底下留言，短短一句「輕輕鬆鬆」配上愛心符號，展現夫妻甜蜜互動。讓粉絲留言大呼羨慕：「媽媽看到這幕比起送包來的感動」、「太棒了～～互相超級重要」、「超狠超棒的」。

