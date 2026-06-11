女星出遊曬娃遭酸「想過不孕者嗎」 乙武洋匡地獄級反擊網狂讚

藤田妮可曬1月大女兒遭酸，釣出乙武洋匡發聲。（圖／IG@2525nicole2）

28歲日本女星藤田妮可3年前與男演員稻葉友結婚，並在今年5月迎來寶貝女兒，於是她日前發文分享近況，回憶剛開始的生活手忙腳亂，最近才慢慢帶女兒外出散步。不過，該篇貼文竟遭到網友攻擊，沒想到更引起殘疾作家乙武洋匡注意。

藤田妮可的貼文發布後，雖然吸引許多人獻上祝福，但有名網友在自己的帳號轉發該貼文後，卻配文寫下：「妳曾想過那些因為生病而無法生小孩的人是什麼心情嗎？」立刻引發熱議。結果乙武洋匡看見後，在社群曬出該網友的貼文截圖，並展開地獄式的犀利反擊：「大家都很自然地上傳自己的照片，但你們曾想過那些沒有手腳的人是什麼心情嗎？……這些人難道是想把世界變成這種荒謬的邏輯嗎。」

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乙武洋匡出面替藤田妮可發聲。（圖／X@h_ototake）

不僅如此，女偶像猪狩友香8年前遭巨大看板砸傷，導致下半身癱瘓，仍以坐輪椅的模樣公開活動，因此她也轉發乙武洋匡的回應，照樣造句寫下：「大家都很平常地上傳自己站著的照片，但你們曾想過那些下半身癱瘓的人是什麼心情嗎？……這些人難道是想把社會風氣變成這種荒謬的邏輯嗎」，引起不少網友力挺。

至於藤田妮可意外成為討論話題，她事後親自回覆，透露有很多朋友、粉絲很擔心，甚至收到私訊關心，但她表明自己沒事，非常專注地顧小孩，「我本人超級有精神的，而且現在全心全意照顧小孩，用社群的頻率也比以前少很多，所以完全沒有受到傷害喔。我沒事的喲！」其他網友則紛紛笑說：「乙武洋匡的意外助攻相當強力，當然沒問題」、「雖然不是粉絲，但看到妳快樂的照片覺得很幸福」、「看到妮可開心就沒事了」。

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