女星創業半年吸金2億！豪發1億4千萬獎金 買單團隊109人旅費過聖誕節

記者鄭尹翔／台北報導

由「財富女神」王宥忻領軍，攜手關關、Cony、艾軒共同創立的女性品牌「女神愛啪啪（iPAPA）」，成立短短半年即交出亮眼成績單，營業額正式突破兩億台幣，成為近年最受矚目的女性創業平台之一。品牌不僅迅速站穩市場，更大手筆發出高達一億四千萬元的獎金回饋團隊，展現驚人的商業爆發力。

F40女團超狂背景起底，左起Cony、關關、王宥忻、艾軒。（圖／女神愛啪啪提供）

王宥忻表示，iPAPA 從一開始就以「女性自我價值與經濟獨立」為核心理念，透過系統化培訓與團隊合作，讓不同背景的女性都能找到屬於自己的舞台。短時間內創下高營收，關鍵在於「人對了、方向就不會錯」，也證明女性市場的潛力遠超想像。

隨著事業版圖快速擴張，女神愛啪啪（iPAPA）目前已布局北美與東南亞市場，成功將台灣女性創業模式輸出海外。為感謝夥伴與支持者，王宥忻更宣布將斥資 400 萬台幣，帶領 109 位團隊成員與粉絲飛往越南歡度聖誕，象徵品牌「共好、共享成果」的精神。除了商業表現備受關注，王宥忻與夥伴們近期也以話題女團「F40」身份登上舞台，展現女企業家跨界挑戰的行動力。從商場到舞台，她們用實際行動證明，女性不受年齡與身分限制，只要敢拚、敢做，就能創造屬於自己的高光時刻。

