女星勇敢揭露大咖metoo 留言內容超詭異遭疑網軍介入
粿粿因外遇王子形象跌落谷底，還在掙扎求生的她試圖奮力一搏，網路上卻出現大批擁護粿粿、批評范姜彥豐的言論，讓她被質疑買網軍操作風向。過去政治人物擅長用網軍做政治，如今藝人也發現這個方式很有用。
Andy曾自曝遭前女友家寧及其團隊利用網軍攻擊，指控貼文、影片都有統一留言節奏與帳號操作。於是擁護Andy的網友就大量發反串文，諷刺家寧操作網軍的行為。
賀瓏臉書貼文按讚帳號出現大量零粉絲的越南文名字網友，疑似網軍操作，因有很多藝人都會買讚，來充當自己在網路上的門面，經紀公司否認刻意操作提升互動。
大牙指控陳建州2012年性騷擾事件後，雖受到輿論力挺，但其社群貼文出現大量統一詞句、簡體字留言，陳建州因此被質疑為買網軍操作，事後還有人表示雖然用的是不同帳號，但留言內容完全相同，其手法相當拙劣。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
