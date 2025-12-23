女星半退圈有原因…粉絲跟蹤6年 還想應聘社區保安

女演員朱銳一直處於半退圈狀態，她22日發布視頻說明，自己遇到了「瘋狂粉絲」，該粉絲跟蹤她超過6年，還找到了她居住的小區應聘保安、接觸過她媽媽。朱銳在搬家後從此便減少公開生活動態，就算是拍視頻也只拍攝自己的「上半身」，避免曝出過多的環境資訊。

半島晨報報導，朱銳今年因在電視劇《利劍玫瑰》中飾演蔡欣一角，她憑藉出色的演技翻紅。隨後，她發長文回應「為什麼半退圈」的提問。

她表示適合自己年齡段的角色很少，沒簽經紀公司也沒有資源置換，所以沒有機會去見劇組試戲，她同時表示「我現在的生活狀態很安逸，在家宅著寫小說，救救流浪貓，媽媽身體不太好，我能時刻陪著」。

報導指出，朱銳自曝被一名狂熱粉絲持續追蹤長達6年。該粉絲不僅經常騷擾其社群媒體，甚至找到她租住的社區並接觸母親，更試圖應徵小區保全職位。警方調查後建議她立即搬家並減少公開生活場景動態，出於安全考慮，朱瑞已搬離原住所且近兩年拍攝影片僅展示上半身。

朱銳也在影片中呼籲女性提高安全意識，避免暴露生活細節

朱銳遇跟蹤事件引發對藝人隱私安全的廣泛討論，多家媒體呼籲加強對公眾人物人身權益的保護。網友感嘆其遭遇令人窒息，並關聯何炅、楊坤等藝人被私生飯騷擾案例，強調尊重邊界才是真正的喜愛。

公開資料顯示，1987年8月23日出生的朱銳是安徽蕪湖人，畢業於北京電影學院2004級表演系。代表作品有「媳婦的美好時代」、「一僕二主」、「產科醫生」等。

