女星去年工作量突減少！喪父一年多吐心聲 「心裡總是空蕩蕩的」

女星何如芸不時會在社群分享生活，而她20日發文表示，自己去年的工作量減少了很多，加上自從父親於2024年3月因肺癌離世後，自己無論做什麼事情，都總是覺得心裡空蕩蕩的，讓她不禁感嘆：「這幾年拚命地工作，沒有時間細想自己到底怎麼了？」

女星何如芸不時會在社群分享生活。（圖／翻攝自何如芸臉書）

何如芸提到，因為去年工作量減少，讓她多了時間可以陪伴媽媽，以及飛往新加坡探望孩子們，只是在父親離世後，她不論做什麼，「心裡總是空蕩蕩的。」而這些年拚命工作都沒有細想自己到底怎麼了，「快樂不像真的快樂，傷心的時候卻是排山倒海壓頂而來，無力抗拒。」不過她提到，其實上天的安排永遠是最美好的。

何如芸表示，自己在一次次飛往新加坡與孩子相處時獲得了救贖，「果然，工作的成就感只能短暫麻醉，填滿時間空隙沒有機會覺得痛感，只有親情可以深刻撫慰人心。」她坦言，過去的2年時間自己猶如活在地窖中，「現在的我又想好好找回那個意志力堅強，永不放棄的我自己。」她回憶，聖誕節時，中文不太好的兒子寫了滿滿的3頁字的卡片給自己，其中一段說：「我希望有一天，我也能讓你覺得你的努力，你的堅持，你的愛都沒有白費。」對此，她也回應兒子：「傻瓜！愛從來不會白費，他很稀少，很珍貴，無懼時光推移，卻能永植你我心中。」





