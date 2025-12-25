女星取名鬧烏龍！算錯命格完全相反 後來發現為時已晚

記者鄭尹翔／台北報導

華語樂壇迎來一抹細膩卻情緒滿格的新聲音，新生代唱作女聲林桉（Anzio）於年末接連推出兩首新作〈24〉與〈It’s all about you〉，風格一靜一動，展現創作層次，也讓她的名字與音樂同時成為話題焦點。名字本身就極具辨識度的林桉，笑說其實是一場「取名烏龍」。她自嘲原本以為自己命格「缺木」，才會取名為「桉」，後來才發現其實是「缺水」，但為時已晚，只能將錯就錯定案，意外成為最特別的記憶點。至於英文名 Anzio，她也給出個人化詮釋，象徵「已被定義的桉，與仍在探索中的自己」，為音樂旅程留下開放式想像。

曾以單曲〈燈塔〉嶄露頭角的林桉，憑藉清新外型與極具穿透力的嗓音逐漸累積粉絲，「情緒系女聲」也成為她最鮮明的標籤。她直言，創作時總會把情緒毫不保留地寫進旋律，對她而言，音樂不只是表達，更是一種陪伴與自我療癒。

此次率先推出的〈24〉，是一首寫給成長與當下的作品，靈感來自她的生日11月9日。她將這首歌視為送給自己的生日禮物，唱出不被世俗標準綁架、學會喜歡自己的心境，引起不少同世代樂迷共鳴。緊接著推出的〈It’s all about you〉，則回到愛情主題，描寫女生單方面告白、在曖昧中反覆等待回應的心情，歌曲取材自她真實的單戀經歷，純粹而誠實。

談到音樂偶像，林桉毫不掩飾對 BLACKPINK Rosé 的喜愛，甚至將偶像的簽名刺在身上，展現對音樂的投入與熱情。私下的她也分享最難忘的耶誕節回憶，曾在朋友間交換「最爛禮物」，抽到小孩拖鞋還被要求立刻穿出門拍照，荒謬又真實的片段，讓人看見舞台之外的率真性格。

從名字鬧烏龍到情緒滿載的創作，林桉用〈24〉與〈It’s all about you〉交出一份誠實的年末成績單，也逐步勾勒出屬於自己的音樂輪廓，成為華語樂壇值得關注的新聲音。

