女星同款配件搜出來！高允貞、Jennie、Jisoo、孫藝珍…金世正這顆水桶包，實用到秒心動
追劇、刷舞台、看機場時尚是熱愛時尚粉絲們的日常，「女星同款配件」更是必follow重點～這次就來輕鬆解鎖近期話題女星的配件亮點，看看有哪些款式可以在關鍵時刻搶戲成功！
女星同款配件：高允貞
近期熱播韓劇《愛情怎麼翻譯》，高允貞在第六集中戴上的MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO羊毛貝雷帽，一出現就讓人默默截圖。沒有過多裝飾，卻因為比例與細節剛剛好，成功把角色的溫柔、日常與一點法式隨性感全部兜在一起。這頂貝雷帽就像劇情裡的情緒轉折，看似平淡，實際上是畫面裡最耐看的存在。
女星同款配件：Jisoo
BLACKPINK Jisoo在個人聯名活動中選擇 Gianvito Rossi的Dasha Sling露跟高跟鞋，優雅中帶點小心機。後繫帶上的金屬絲帶釦低調閃光，走起路來不搶戲卻很難不注意，完美詮釋「不費力的精緻感」，屬於那種越看越耐看的鞋款。
女星同款配件：Jennie
說到氣場全開，怎麼能少了BLACKPINK Jennie。東京演唱會舞台上，她以 STAND OIL Trinity Slouch Boots 栗色靴款登場，柔軟皮革自然垂墜出的皺摺線條，配上皮帶環扣細節，隨著舞步放大存在感。這雙靴不只是造型配角，更像舞台上的隱藏主角，把力量感與比例一次拉滿。
女星同款配件：金世正
金世正日前現身仁川機場時，她的機場造型再次證明「實用也可以很時尚」。LongchampLe Smart 摩卡色水桶包容量友善、線條俐落，搭配她輕盈的人造皮草外套與寬褲，整體氛圍慵懶卻不鬆散，是那種一看就想複製的通勤模板。
女星同款配件：孫藝珍
女神孫藝珍近日出席2026「Next On」Netflix Korea 活動，以極簡俐落的造型亮相，她選擇 TASAKI balance 戒指與 danger horn 耳環，珍珠在黑灰色調中靜靜發光。戒指的橫向平衡結構、耳環剛柔並存的立體線條，低調卻極具辨識度，洗鍊氣質自然流露，完美呼應活動現場的當代時尚氛圍。
看更多 CTWANT 文章
一戴＂馬＂上好運！2026開運飾品清單：AHKAH、Pandora、施華洛世奇…這些幸運符號必收
最時髦的新春打開方式！劉詩詩、肖戰、林心如示範，把年味藏進細節裡…推薦單品曝光
其他人也在看
《愛情怎麼翻譯？》高允貞用「毛呢外套」定調冬季高級感！Jisoo、潤娥、金裕貞穿搭示範
Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》中，高允貞飾演擁有眾多粉絲的人氣女演員，她以大量的毛呢套裝展現頂流女星氣場，每一套造型都是高級感的範本，除了套裝之外，作為簡約單品的疊搭單品也能瞬間為整體加入優雅貴氣的風格！《愛情怎麼翻譯？》高允貞是毛呢marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超帥優格店男店員爆紅 台版金宣虎在高雄
[NOWnews今日新聞]爆火韓劇《愛情怎麼翻譯》中，金宣虎和高允貞的超甜CP讓不少劇迷們甜翻，而高雄一間主打手作優格的小店近日意外成為社群焦點，一名外型亮眼的男店員，因他五官立體、氣質清爽，被不少網...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 發表留言
宋江退伍新作 再披校服！確定主演《Four Hands》回歸！搭檔李濬榮、張圭悧共譜高中校園音樂羅曼史
31歲男神宋江在近期退伍，讓不少劇迷與粉絲都相當思念他，而就在今(26)日迎來好消息！宋江即將在今年2026主演新劇回歸！2026新劇《Four Hands》確定由宋江、李濬榮、張圭悧主演，預計在2026年下半年播出，該劇由《任意依戀》導演朴鉉錫執導，《因為沒有下輩子》編劇辛珆源執筆。劇情講述在藝術高中相遇的青春男女們之間的友情、愛情、競爭與成長故事！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 3則留言
秦嵐疑分手小10歲「新中式霸總」 何炅1句提問「魏大勳表情成亮點」
中國藝人秦嵐與魏大勳自2022年爆出戀情以來，雖從未正式官宣，但兩人多次被拍到同遊、同居，甚至傳出男方家長已認可這段姊弟戀。然而，這段備受關注的感情近日再傳生變，起因於綜藝節目主持人何炅在鏡頭前的一句提問，以及魏大勳當下的反應，引發外界聯想兩人是否早已悄悄協議分手。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
神似金宣虎爆紅！24歲優格店店員「IG被神出」 超帥私照曝光了
Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》12集全數上線後，短短幾天衝上Netflix全球非英語影集榜，主演金宣虎、高允貞在劇中CP感爆棚，引起熱烈討論，意外讓網友想起台灣一間優格店店員因五官立體、外型亮眼，被封為「台版金宣虎」，如今這位超帥店員的IG也被神出。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
《愛情怎麼翻譯？》強勁對手出現！《恩愛的盜賊大人》開播3天登上韓國Netflix冠軍 男神靈魂交換愛上「寡婦」南志鉉⋯韓網看到心臟怦怦跳
【文／邱芮恩】8年前掀起收視旋風的《百日的郎君》風潮再現，南志鉉再次寫下古裝劇代表作！古裝浪漫劇《恩愛的盜賊大人》自1月開播以來口碑勢如破竹，憑藉新穎的「靈魂交換」設定、宮廷權謀與浪漫愛情交織的劇情，還加入歷史上真實存在人物，使得戲劇更有可看性，播出後迅速成為2026年初最受矚目的古裝話題作之一，韓網迴響熱烈「首播、重播都要看」、「心臟久違因為古裝劇狂跳」、「霸道大君愛上賤民，有種古裝劇《繼承者們》即視感」。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
《娛樂世界》陳漢典娶嬌妻認貪圖Lulu美色 砸百萬席開70桌
【時報-台北電】陳漢典、Lulu黃路梓茵去年10月20日登記結婚，歷經3個月籌備，小兩口25日於台北文華東方酒店席開70桌、花費數百萬，宴請約莫650位親朋好友共襄盛舉。昨晚新人各自入場，一聽到親朋好友的歡呼，他們就哭了，誓詞也充滿洋蔥，陳漢典邊哭邊跟Lulu告白：「我們要永遠相親相愛！」 陳漢典昨身穿西裝帥氣入場，溫柔從岳父母手中接住身穿美麗白紗的老婆Lulu，並承諾會好好照顧她。隨後，新人上台交換誓詞，陳漢典深情對著Lulu告白，「我這輩子最幸福的事，就是找到妳了。不管過了幾輩子，我都不想忘記妳，妳就是我要生活一輩子的人，在妳面前，我可以很自在做我自己，我們要永遠相親相愛」。 Lulu感動說，自從嫁給陳漢典後，發現其實很需要被照顧，「嫁給你有一個缺點，我以為自己很獨立、很勇敢，我怕輸怕丟臉，最怕不能沒有你。老公我拜託你，下輩子若再用不同的身分出現在人世間，你一定要找到我，不然我會很傷心」，並數度告白「我愛你」，感動在場所有人。 吳宗憲以證婚人身分上台給予祝福，他過去曾開玩笑說，若是兩人結婚，就要包200萬紅包，如今真的要給出這包，他笑著哀嚎：「以後不要亂開玩笑了！」玩笑歸玩笑，吳宗時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃國昌軍購條例悄刪1處！她：給中共留後門
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌在卸任立委倒數之際，昨（26）日公布民眾黨版本軍購特別條例，將1.25兆瘦身為4000億，但卻被抓包錯漏百出，不僅有少字，更刪除了「非紅供應鏈」，且內容與國防...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 14則留言
快訊／藝人孫生的媽媽又闖禍了！淡水行竊被活逮
深陷性騷擾風波百萬YouTuber「反骨男孩」靈魂團員孫生，其母親為竊盜慣犯，多次惹上牢獄之災，今天（26日）下午1時許，竟跑到新北市淡水區中山北路一段某餐廳，看到餐廳內員工忙著備料，擅自進入儲藏室竊取老闆的包包，內有零錢包、新台幣552元、鑰匙、提款卡等共計新台幣2000元，被一旁店家老闆發現當場活逮報警，警方到場將孫生的媽媽依竊盜現行犯逮捕，目前正在派出所製作筆錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
年收曾破5億！台灣杯麵始祖回歸 網讚：小時候的味道
金車的漢寶系列泡麵被譽為「台灣杯麵始祖」，曾一度年營收5億元，但卻突然停產，近日有網友在超市發現貨架上擺滿漢寶泡麵，有多款新口味可選，引發討論，不少人陷入回憶，直呼「這是小時候的味道」，大讚湯頭香濃、麵條份量十足；不過，也有網友嘗試椒麻口味，表示口感過麻，甚至一度喪失味覺。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
揪出胃癌元凶！ 衛福部宣布今年起全面推動「胃幽門桿菌」公費篩檢
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導胃癌名列我國十大癌症，而胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起。為降低國人胃癌發生率，衛生福利部宣布自今年1月起...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2則留言
頭暈、胸悶...84歲翁以為年紀大 竟是「心跳每分鐘僅32下」險猝死
一名84歲男性患者因持續性頭暈合併胸悶症狀就醫，檢查後發現每分鐘心跳僅有32下，確診為高度心臟房室傳導阻滯，奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡表示，若未及時處理恐引發昏厥、致命性心律不整，甚至猝死。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
揭聯輔基金會淪綠營「敗選退輔會」 還藏創意私房案遭起訴高級會員
[Newtalk新聞] 國民黨立委王鴻薇、羅智強今（26日）召開記者會，揭露經濟部下的財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會，酬庸情形嚴重到從董事長、總經理到顧問都是民進黨酬庸的民代落選人，甚至被酬庸的總經理葉仁創再安插涉及兒少性剝削的「創意私房」案被起訴的高級會員郭柏宏到基金會內，造成女性員工身心煎熬，內部早向多個單位陳情過，卻都石沉大海，最後只好找立委陳情。 王鴻薇表示，中小企業聯合輔導基金會（以下稱聯輔基金會），已成為民進黨人事酬庸的溫床，從董事長、總經理到顧問，都是民進黨的民代落選人，酬庸毫無專業可言，現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，照理說應該是專業人選的總經理葉仁創是南投議員落選人，兼任顧問則是鄭文燦人馬、桃園市府前秘書處長顏子傑，根本淪為民進黨的「敗選退輔會」。 王鴻薇指出，這些人被酬庸到輔導基金會後，還造成整個機構烏煙瘴氣，因此，她收到來自內部的陳情。該單位主要業務是協助中小企業的各項需求，包含輔導、協助中小企業取得資金、改善財務、人力培訓等，因為第一線與中小企業接觸，就會掌握大量的中小企業人脈，正是政府耕耘選票的密碼，出任董事長等於掌握組織資源，像是長期把持相關補助新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1則留言
前天才說掰掰 李洪基攜手《花遊記》李昇基辦聯合演唱會
「急減猛瘦」10公斤的FTISLAND主唱李洪基，上周末剛在台大體育館狂嗨兩晚，今（27日）再度帶來好消息，特別的是，這次將聯手《花遊記》搭檔李昇基，4月4日在高雄流行音樂中心帶來《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》演出，這是兩人首次在海外的聯合演唱會，精彩可期。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 發表留言
韓國啦啦隊女神天花板除夕夜限定組團《民視第一發發發》！南珉貞領軍不可能的卡司
娛樂中心／黃韻靜 攝影潘怡如 綜合報導2026《民視第一發發發》第二段「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持，其中一段規劃數個月、砸下重金，邀請天花板等級當紅人氣韓國啦啦隊女神南珉貞、Mingo、李晧禎、李貞潤、金賢姈、金泰琳、安芝儇，不可能的卡司，除夕夜限定組團在《民視第一發發發》表演要來PK賴慧如，韓國啦啦隊女神們熱力四射二段不同曲風的舞蹈，將近4分鐘的組曲演出，為電視機前觀眾應援，7位夢幻等級啦啦隊女神，將髮香區移到攝影棚，全場沸騰。民視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
股民注意！尖點抽中現賺10萬 3檔申購接力開跑
股民注意！尖點抽中現賺10萬 3檔申購接力開跑EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
網友羨慕「睡醒看到周渝民」 喻虹淵吐心聲：我不是外貌協會
網友羨慕「睡醒看到周渝民」 喻虹淵吐心聲：我不是外貌協會EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8則留言
威力彩6.9億拚fire老闆！「3星座」看到快接 有橫財入命
威力彩拚6.9億！ 命理點名3星座「橫財入命」旺翻天EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
延長線釀大火！消防員揭「1危險狀況」用摸的就知道
延長線釀大火！消防員揭「1危險狀況」用摸的就知道造咖 ・ 17 小時前 ・ 發表留言