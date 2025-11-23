女星哭喊「要隆乳」！老公招不住只願贊助1顆
娛樂中心／王靖慈報導
妖嬌（陳詩筠）這幾年化身「DJ Swallow妖嬌」，IG坐擁16.5萬粉絲，人氣一路衝高。她最近上節目聊到婚後的「最大戰爭」，竟是生完孩子後，她因胸部下垂超在意，吵著要去「隆乳」。但她也說自己老公超反對，一聽到她想動刀兩人甚至大吵一架。聽到妖嬌對身材如此高要求，也讓一旁的嘉賓忍不住表示：「到我們這年紀都變絲瓜了」。
妖嬌（陳詩筠）以「DJ Swallow妖嬌」被大家認識。（圖／翻攝「djswallow_tw」IG）
妖嬌近日上談話節目透露，老公其實是「前男友的朋友」。兩人第一次交往因個性不合而分手，隔了3年後男方說「想定下來」，兩人才又慢慢磨合、步入婚姻。男方曾在交往時對她說過「不愛整到太過頭」的女生。因此本身就有容貌焦慮的妖嬌，在交往時想動鼻子、下巴，都會被男方阻止，隨後她才作罷。
妖嬌平時會於IG上分享自己的日常，好身材也得到不少關注。（圖／翻攝「djswallow_tw」IG）
但是生完孩子後的身材焦慮才是讓她很痛苦，妖嬌說，那陣子她只要看到自己的胸部下垂，就「兩三天哭一次」，甚至覺得自己快得憂鬱症。連節目來賓聽到後都傻眼回覆：「到我們這年紀都變絲瓜了，我們還能活嗎？標準太高了！」為了隆乳，她甚至對老公「軟硬兼施加情勒」。最後男方冷靜下，察覺到妖嬌情緒真的不對後，因此妥協答應讓她隆乳，沒想到妖嬌下一句直接讓全場笑翻，她表示老公只願意贊助「1顆」，讓她聽到的當下忍不住直接回嗆：「那你以後就只能用那一顆喔！」讓現場來賓全都笑到不行。
原文出處：DJ妖嬌曝「麻糬下垂」跟尪大吵！哭喊要隆乳被來賓嗆：我們都變絲瓜了也沒差
更多民視新聞報導
陳匡怡金馬夜不忍了！678字揭「張孝全追求真相」
范冰冰奪影后凌晨突發文！「自認幸福」狂嗑3隻大螃蟹
正妹歌手曝中國選秀「暗黑10年約」！晉級後慘被嚇退
其他人也在看
鄭文燦回鍋再戰桃園？藍議員曝地方傳聞：無風不起浪
媒體人吳子嘉近日爆料，桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，挑戰現任市長張善政。不過，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認有相關規劃。國民黨桃園市議員凌濤認為，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭文燦中廣新聞網 ・ 39 分鐘前
日月潭招財「泥好蛙」很療癒！限量完騎禮 有錢買不到
日月潭九蛙是潭區知名景點，日月潭風景區管理處以此為發想，運用水庫淤泥製成極具創意的招財「泥好蛙」，在今年comebikeday自行車嘉年華活動，首度推出作為「自行車騎福」項目的完騎禮，大受好評，事後引起許多人詢問這樣的療癒小物「哪裡買得到？」但因是配合活動的限量，有錢也買不到，日管處則表示未來將再配自由時報 ・ 27 分鐘前
搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因
該名外國人在reddit論壇發文稱，「搬來台灣是我人生中最糟的決定。住在這裡讓我變得更憤世嫉俗、更負面。我之前是來度假，當時覺得台灣很棒。但在這裡住下來、在補習班工作之後，我得出一個結論：在台灣生活是一種令人心靈枯竭的經驗」。原PO表示，自己感覺台灣的年輕人普遍...CTWANT ・ 36 分鐘前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
台中行人走斑馬線遭貨車撞傷送醫救治 警將依法開罰駕駛
台中西屯區今天清晨發生行人走斑馬線遭貨車撞傷事故，台中市消防局表示，事故造成行人頭部、左手撕裂傷等，送醫後目前仍在加護病房救治；警方指出，調閱監視器確認，行人遭撞時走在人行穿越道上，將依法開罰，駕駛未禮讓行人最高可處3萬6000元罰鍰及吊照處分。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 35 分鐘前
金馬62／范冰冰奪影后爆哭！堅定喊「我想重新來過」催淚內幕曝光
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日登場，典禮步入尾聲，壓軸幾項大獎掀起高潮。本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。稍早范冰冰突破重圍，擊敗眾多強敵拿下。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 1 天前
投資12.5兆換降低5%關稅？翁履中示警「慘痛代價」 曝台日韓最致命差異
《金融時報（Financial Times）》報導，台美關稅協議已達成共識，台灣將透過投資4000億美元（約12.5兆新台幣）換取關稅下降5個百分點；在經濟部長龔明鑫重申「尚未確定」的同時，旅美教授翁履中指出，雖然日韓台對美投資金額看似接近，但三國最大差異在於台灣的GDP與財政量體遠小於日韓，加上台灣將製造能力、人才等「生財工具」一併輸美，將嚴重稀釋台灣的不......風傳媒 ・ 26 分鐘前
腎臟名醫也罹腎臟癌！檢查3次才確診 全靠「這症狀」意外發現
台北醫學大學附設醫院腎臟科主治醫師葉曙慶，是腎臟科很有名的醫生，但他自己在35歲那年卻罹患腎臟癌，而且前後使用了移動式超音波、更好的超音波和CT斷層掃瞄檢查，最終才確診罹患腎臟癌一期。鏡報 ・ 2 小時前
噩夢成真？英國男夢見96歲奶奶遇害 醒來後阿嬤真的身亡
噩夢成真？英國男夢見96歲奶奶遇害 醒來後阿嬤真的身亡EBC東森新聞 ・ 3 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 23 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 6 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前