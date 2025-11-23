女星哭喊「要隆乳」！老公招不住只願贊助1顆

娛樂中心／王靖慈報導

妖嬌（陳詩筠）這幾年化身「DJ Swallow妖嬌」，IG坐擁16.5萬粉絲，人氣一路衝高。她最近上節目聊到婚後的「最大戰爭」，竟是生完孩子後，她因胸部下垂超在意，吵著要去「隆乳」。但她也說自己老公超反對，一聽到她想動刀兩人甚至大吵一架。聽到妖嬌對身材如此高要求，也讓一旁的嘉賓忍不住表示：「到我們這年紀都變絲瓜了」。





DJ妖嬌曝「麻糬下垂」跟尪大吵！哭喊要隆乳被來賓嗆：我們都變絲瓜了也沒差

妖嬌（陳詩筠）以「DJ Swallow妖嬌」被大家認識。（圖／翻攝「djswallow_tw」IG）

妖嬌近日上談話節目透露，老公其實是「前男友的朋友」。兩人第一次交往因個性不合而分手，隔了3年後男方說「想定下來」，兩人才又慢慢磨合、步入婚姻。男方曾在交往時對她說過「不愛整到太過頭」的女生。因此本身就有容貌焦慮的妖嬌，在交往時想動鼻子、下巴，都會被男方阻止，隨後她才作罷。





妖嬌平時會於IG上分享自己的日常，好身材也得到不少關注。（圖／翻攝「djswallow_tw」IG）





但是生完孩子後的身材焦慮才是讓她很痛苦，妖嬌說，那陣子她只要看到自己的胸部下垂，就「兩三天哭一次」，甚至覺得自己快得憂鬱症。連節目來賓聽到後都傻眼回覆：「到我們這年紀都變絲瓜了，我們還能活嗎？標準太高了！」為了隆乳，她甚至對老公「軟硬兼施加情勒」。最後男方冷靜下，察覺到妖嬌情緒真的不對後，因此妥協答應讓她隆乳，沒想到妖嬌下一句直接讓全場笑翻，她表示老公只願意贊助「1顆」，讓她聽到的當下忍不住直接回嗆：「那你以後就只能用那一顆喔！」讓現場來賓全都笑到不行。





