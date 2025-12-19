女星喝到小強咖啡！打開杯蓋「驚見這幕」崩潰：感覺喉嚨卡蟑螂腿

謝麗金喝隔夜咖啡喝到蟑螂。（圖／翻攝臉書／謝麗金）

55歲女星謝麗金16日於臉書分享一段驚魂車內遭遇，引發網友熱烈討論。她表示，當天陽光明媚，心情愉快地出門，卻意外遇上車內一隻小蟑螂來攪局。她形容自己多次試圖抓住這隻蟑螂，卻始終徒勞無功。沒想到更崩潰的狀況還在後頭。

開車途中，謝麗金想起車上前一天沒喝完的咖啡，便順手拿起來喝了一口，沒想到卻立刻感受到口中出現異物。她直覺反應「該不會是那隻跟我很久的小強」，一吐出來果然正是牠。

由於當時她仍在駕駛中、嘴裡又含著咖啡，無法立即處理，只能硬著頭皮將剩下的咖啡吞下去，先顧及行車安全。怎料停好車後打算整理車內垃圾、將咖啡倒掉時，打開杯蓋竟驚見裡頭不只一隻蟑螂。

謝麗金表示，看到多隻蟑螂的瞬間整個人差點腿軟，「還好旁邊有牆壁可以扶著，不然我應該暈倒了吧？」雖然不斷灌水清喉嚨，但她仍驚魂未定地形容「喉嚨好像還卡著一隻蟑螂腿」。

這段「恐怖車內遭遇」被她以幽默又誠實的方式分享在社群平台上，不少網友看完後留言安慰並調侃：「矮額～快去買樂透吧」、「之前我遇過同樣情況，也是咖啡沒喝完結果蟑螂進去泡澡，我沒喝，但再也不把食物留在車上了」、「這該如何安慰你呀？人平安無事就好」、「怎麼跑進去的？蓋子沒蓋好還是自己鑽洞進去？」、「補充蛋白質」。

