女星喝咖啡「口中有異物」吐出竟是蟑螂！打開杯子崩潰：而且不只一隻
記者趙浩雲／台北報導
藝人謝麗金經常透過社群分享生活，今（16）日他表示，竟意外把蟑螂喝下肚，過程讓她至今仍心有餘悸，並且附上了當事蟑螂照片，直呼「真的快崩潰了！」
謝麗金透露，今天一早心情很好、陽光正好，神采飛揚地準備出門，沒想到一上車就發現車內有一隻小蟑螂出沒，對方行動迅速、怎麼抓都抓不到，「等我看到它已經跑了」，只能一邊開車、一邊默默祈禱別爬到身上，還在心裡反覆練習若真的發生該如何保持冷靜。
謝麗金回憶，開車途中突然想到前一天還沒喝完的咖啡，順手拿起來喝了一口，卻瞬間覺得「口中有異物」，直覺閃過那隻「跟了她很久的小強」，一吐出來赫然發現真的是蟑螂。當下仍在開車、嘴裡還有咖啡，情急之下只好把剩下的咖啡硬吞下肚，整個人瀕臨崩潰邊緣。
然而事情還沒結束。她停好車後，原本只想把車上的垃圾與剩下的咖啡清理掉，沒想到一打開杯蓋，竟發現裡面不只一隻，讓她當場嚇到扶牆站穩，「不然我應該會暈倒」。事後她不停喝水試圖平復，但仍忍不住形容，「一直覺得喉嚨卡了一隻蟑螂腿」。
