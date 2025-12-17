女星喝咖啡「喝到蟑螂」 掀開驚見「超噁1幕」崩潰！

娛樂中心／江姿儀報導



55歲女星謝麗金出道20多年，演出多部經典電視劇，是台劇的熟臉孔。她常登上節目分享自身經歷，也時常在個人社群分享生活、出遊風景，吸引忠實粉絲持續關注與追隨。昨（16日）她發文PO出崩潰日常，表示自己車上有小蟑螂入住，昨（16日）開車時拿起沒喝完的咖啡一飲，發現「口中有異物」，趕緊吐出一看嚇壞。





謝麗金開車時拿起沒喝完的咖啡一飲，發現「口中有異物」，吐出竟是小強。（圖／翻攝謝麗金臉書）

謝麗金昨（16日）在個人臉書發文，透露自己轎車上有1隻移動迅速的狡猾小蟑螂，但總是抓不到，讓她相當困擾、擔憂。昨（16日）她開車出門時，害怕那隻蟑螂突然出現或爬在她身上，但礙於正在行駛中只能專心駕車。她想到前一天咖啡還沒喝完，於是拿起咖啡來喝，沒想到驚覺「口中有異物」，吐出來一看竟是與她纏鬥已久的蟑螂。她口中還含著剩餘的咖啡，只得硬著頭皮繼續開車，還「超崩潰的吞了剩下的咖啡」。

謝麗金停好車後，掀起杯蓋往杯底看，驚見杯中還有其他隻蟑螂。（圖／翻攝謝麗金臉書）

謝麗金停好車後，在車上收拾垃圾、清潔整理，處理剛剛喝的那杯咖啡。結果她掀起杯蓋往杯底看，驚見不只一隻蟑螂，直接嚇壞「還好旁邊有牆壁可以扶著，不然我應該暈倒了吧！」。從她曬出畫面，可見杯中咖啡所剩不多，好幾隻小蟑螂殘屍漂浮在液面上。她見狀崩潰狂灌水，苦笑直言「但還是感覺喉嚨卡了一隻蟑螂腿…」。

貼文曝光，網友留言關心「怎麼跑進去的？蓋子沒蓋好還是自己鑽洞進去？」、「補充蛋白質」、「矮額～快去買樂透吧！」、「這該如何安慰你呀？人平安無事就好啊～」、「之前我遇過同樣情況，也是咖啡沒喝完結果蟑螂進去泡澡，我沒喝，但再也不把食物留在車上了」。

