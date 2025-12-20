女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年

娛樂中心綜合報導

女星林美貞經營的烘焙工作室「甜．覓室」位置就在中山區巷弄內。（圖／翻攝自林美貞臉書）

北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。

林美貞一念之間差一點人就在案發現場。（圖／翻攝自林美貞臉書）

27歲通緝逃兵張文於19日傍晚，先後在台北車站及捷運中山站一帶投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機攻擊路人，造成多人死傷，最終闖入誠品南西後墜樓身亡。整起事件釀成4死11傷，過程駭人，更讓平日人潮密集的市中心瞬間陷入一片恐慌。

林美貞經營的烘焙工作室「甜．覓室」位置就在中山區巷弄內，距離誠品南西步行僅4分鐘。她透露，案發當天下午5點多原本還打算外出到中山捷運站附近買晚餐，才剛走出門口，就察覺街上人潮異常地多，直覺不對勁。由於平時就不喜歡擁擠環境，當下並未多想，選擇折返回工作室，完全不知道自己已與危險擦身而過。

林美貞原本打算於在國外返台的兒子一起跨年現在取消念頭。（圖／翻攝自林美貞臉書）

直到晚間7點多準備離開時，林美貞開車從停車場出來，發現中山北路出現前所未有的大塞車，氣氛相當詭異。她在車上打開收音機，才陸續聽到新聞播報，得知稍早竟發生如此嚴重的無差別攻擊事件，地點正是自己剛剛才想前往、平常經常活動的區域，讓她越聽越心驚。事後林美貞在臉書發文直呼「天啊…就離我這麼近！？太恐怖了，真的嚇壞」，感嘆事件帶給自己的衝擊，並祈願不要再有憾事發生，希望「大家平安平安」。



她接受媒體詢問坦言，這起事件勢必會在許多人心中留下陰影，「現在心裡都怕怕的」。林美貞也提到，兒子孫恆目前正在國外念書，近期即將返台，原本計畫母子倆一同外出跨年倒數，但在這起事件發生後，她已打消念頭，只希望一家人能平安度過，「發生這種事後真的不敢了，願天主保佑大家平安」。

