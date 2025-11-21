女星墊到170cm 「從鞋子滑倒」 網嚇壞：比磚頭還高

韓國女星李主儐在紅毯摔倒引發熱議。（圖／翻攝自李主儐 IG、微博）





韓國女星李主儐因出演《紙房子：韓國篇》和《淚之女王》而廣有知名度，亮眼外型吸引不少粉絲喜愛，豈料，昨（20日）出席活動時，卻從「鞋上滑落」而跌倒，引發了網友關注。

韓國女星李主儐身穿高跟靴還墊鞋墊，導致整個人從鞋上滑落。（圖／翻攝自微博）

韓國女星李主儐身穿高跟靴還墊鞋墊，導致整個人從鞋上滑落。（圖／翻攝自微博）

韓國女星李主儐身穿高跟靴還墊鞋墊，導致整個人從鞋上滑落。（圖／翻攝自微博）

韓國女星李主儐身穿高跟靴還墊鞋墊，導致整個人從鞋上滑落。（圖／翻攝自微博）

李主儐昨日出席活動時身穿咖啡色毛外套內搭藍色內襯和百褶裙，腳下則穿著咖啡色的粗根長靴，卻沒想到疑似高跟鞋內還有目測10cm的增高鞋墊，導致重心失衡從鞋上滑落，現場目擊者也表示：「第一次見人從鞋上摔倒。」

廣告 廣告

事實上，李主儐網上身高標注為163cm，黃金比例身材腿部已經很顯長，但還在高跟靴內墊增高墊，也引發網友指出女明星為了紅毯視覺比例的困境，如同為了上鏡好看，女星基本都處於過瘦情況。

不過李主儐在摔倒後，依舊迅速起身，並穩住身形走完流程，走完了整個紅毯流程，也讓網友敬佩，但也有網友調侃：「鞋跟比磚頭還高」、「墊太高了」、「如同踩了一棟樓。」

【更多東森娛樂報導】

《GTO》女星希良梨罹子宮頸癌 IG限動發命危通知

男星拍攝中突昏迷送醫！搶救20分鐘「壓斷肋骨」曝最新病況

玄彬、孫藝珍拿青龍獎惹怒韓網 「宋慧喬0票」：毫無公信力