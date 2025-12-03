女星大露蠻腰、低胸！「雪白北半球」失守炸出 老司機喊：我沒了

（記者張芸瑄／綜合報導）擁有「北一女神」封號的蔡瑞雪，以甜美外型與零死角的精緻五官擁有高人氣，平時也常透過社群分享生活近況。她近日飛往泰國度假，大方曬出多張美照，火辣穿搭曝光後掀起熱烈迴響，短時間便吸引超過1.7萬名粉絲按讚朝聖。

圖／擁有「北一女神」封號的蔡瑞雪，近日飛往泰國度假，大方曬出多張美照，火辣穿搭曝光後掀起熱烈迴響，短時間便吸引超過1.7萬名粉絲按讚朝聖。（翻攝 蔡瑞雪IG）

從畫面中可見，蔡瑞雪上身選穿貼身灰白色運動背心，低胸剪裁勾勒出飽滿上圍，短版中空設計則讓纖細蠻腰與明顯腹肌線條一覽無遺，健身成果清晰可見。下身搭配寬鬆高腰牛仔褲，寬版剪裁營造率性氛圍，與上衣的緊身設計形成鮮明對比，更凸顯曼妙身材比例。

蔡瑞雪過去曾分享，為了讓自己更接近理想狀態，她投入不少時間自我提升，包含減重、戴牙套、拔牙、肌膚保養、化妝練習及健身等。她坦言，「讓自己變美、符合自己的審美，是一件會讓我很開心的事。」積極努力的態度也因此獲得不少粉絲支持。

