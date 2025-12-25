女星太愛BLACKPINK Rosé！ 將喜歡具體化 把簽名刺在手上

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

新生代唱作女聲林桉（Anzio）於年末接連推出2首風格截然不同的新作〈24〉與〈It’s all about you〉，今（25）日分享最難忘的耶誕節，從自我凝視的成長書寫，到情感層面的純愛告白，林桉作品完整勾勒出當代年輕世代在迷惘、成長與心動之間的真實心境，也讓外界看見她在音樂表達上的成熟轉變。

新生代唱作女聲林桉（Anzio）推出2首風格截然不同的新作〈24〉與〈It’s all about you〉。（圖／艾芮可公關提供）

曾以首支單曲〈燈塔〉嶄露頭角，林桉憑藉清新外型與穿透力嗓音逐漸累積關注，而「情緒系女聲」的稱號，也成為她最鮮明的標籤之一。被問為何叫「情緒性女聲」，對此她直率回應，「可能脾氣不太好？」又剖析，「可能是因為我寫的歌、跟要傳播的能量都帶著滿滿的情緒。」對她而言，創作不只是抒發，更是一種自我療癒與陪伴。

廣告 廣告

此次，率先推出的〈24〉，是一首獻給「此時此刻」的成長之歌。歌曲靈感來自她的生日-11月9日，她也笑稱那是「119 救護車號碼」，並將這首作品視為送給自己的生日禮物。她透過輕柔卻堅定的旋律，唱出不被功成名就與世俗標準綁架的心聲。緊接著推出的〈It’s all about you〉，則回到情感層面，展現林桉柔軟而甜美的一面。歌曲以女生單方面告白為主軸，描寫在心動之中反覆揣測、等待回應的微妙狀態，她也坦言這首歌來自自身真實經歷：「這首歌可以說是喜歡一個男生3年，曖昧卻遲遲得不到回覆、但還是依然喜歡著他的單戀經歷。」

林桉表示，自己的偶像是BLACKPINK的Rosé。（圖／艾芮可公關提供）

談到音樂啟蒙與偶像，林桉毫不猶豫點名是BLACKPINK的Rosé，並笑說自己的喜歡程度已經「具體化」在身上，「喜歡她的真誠跟她的嗓音，喜歡到刺了她的簽名在手上！」那份對音樂的熱愛與投入，也清楚反映在她誠實、不設防的創作之中。





更多FTNN新聞網報導

8點檔女星跨界唱跳！跨平台吸百萬瀏覽 獲謝瓊煖大讚

金曲歌王新曲藏驚喜！8歲女兒甜美獻聲 大展音樂天分

金唱片18組完整卡司曝光！BLACKPINK Jennie確定要來了

