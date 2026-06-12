女星失眠凌晨5街頭散步！為愛所苦「滿腦都是這個人」 連作夢都想著他

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

受到葛萊美獎肯定的歌手奧莉維亞（Olivia Rodrigo）今（12）日推出第三張專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》，專輯以雙主題概念解構愛情的兩極，赤裸刻劃了熱戀時的悸動、與清醒後的心碎療癒。 全新主打歌〈stupid song〉MV 也同步釋出，特別邀請頂尖芭蕾舞團在紐約大街上共演，極致描繪了瘋狂愛上一個人時，那種令人無法自拔的深刻感受。

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奧莉維亞推出新專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》。（圖／環球音樂提供）

奧莉維亞透露最新主打〈stupid song〉的靈感來自於一個失眠的夜晚，她在凌晨四、五點獨自在紐約街頭散步後寫下了這首歌，她形容：「它捕捉了戀愛關係初期對對方的迷戀與興奮感。就像是我滿腦子都是這個人，作夢也會夢到對方，連要上床睡覺了，都還沒有發現鞋子忘記脫，因為我的心思都在這個人身上。」

奧莉維亞不僅以專輯首波主打〈drop dead〉奪下告示牌冠軍，成為歷史上首位「連續三張專輯的首波主打單曲皆空降冠軍」的紀錄保持人 ，前陣子更登上了 Spotify 的「十億俱樂部現場（Billions Club Live）」舞台，慶祝生涯締造9首歌曲播放量突破10億次的驚人里程碑，展現超高人氣。

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