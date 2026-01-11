女星嫁大30歲富商爆婚變！「昔逆風挺王力宏」本人回應了

田朴珺與大30歲富商王石結婚多年。（圖／翻攝自田朴珺微博）





44歲中國女星田朴珺，憑藉飾演宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中「敦親王福晉」一角而走紅，2012年底她和大30歲地產業富商王石的戀情曝光，隨後默認已婚並育有1女，豈料，夫妻倆近期頻傳婚變，引發網友熱議，對此，田朴珺本人也親自回應了。

田朴珺近期接下訪談型節目《共同說》主持棒，不時會在社群分享節目片段，日前她在元旦曬出一張獨照寫下：「翻至嶄新章節，讓過往沈澱為階，來年舒展為峰。元旦快樂，2026一起共赴山海。」就被網友發現悄悄刪除數張與王石的合照，引發婚變傳聞。

對此，田朴珺本人親自回應陸媒《新浪財經》表示：「假的。」簡短2字破除婚變謠言。據悉，田朴珺2012年與大30歲富商王石的戀情曝光後，兩人傳緋聞多年，直到2018年王石出席頒獎典禮，才公開點名田朴珺「Thank my wife Meme（謝謝我的老婆）」，間接證實兩人已經結婚。

此外，田朴珺過去也曾引發輿論爭議，當時王力宏與前妻李靚蕾爆出婚變，王力宏被控訴私生活混亂、長期情緒勒索等，良好形象一夕之間崩塌，田朴珺就疑似逆風發文力挺表示：「藝術家不都很花心嗎？不然哪來的靈感，男人不是聖人」，引發大批網友不滿。



