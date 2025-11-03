女星嫩尪被封「軟飯王」 他嘆：在家比工作還累
范姜彥豐遭到妻子粿粿控訴，婚姻期間經濟分配不均，包括她的工作或是房產，都是復出較多的那個，也讓部分網友揶揄范姜彥豐就是「軟飯男」，而男方則提出總總細節，來證實自己心力都花在孩子身上。但標籤貼上去很容易、撕下來很難，有的男生一輩子都沒辦法甩開這個稱號。
鍾麗緹老公張倫碩被封「軟飯王」，但他說在家比工作還累，因為要不斷學習讓自己成長，而且他將鍾麗緹三個女兒視如己出，相處得非常好，還沒結婚時就以實習爸爸身份帶女兒上真人秀。
日男團BE:FIRST三山凌輝與YTR大野茜里交往同居3年，每月拿200萬日幣零用錢（約台幣40萬元）、要求名錶與名車，期間還多次出軌後分手；今年8月三山凌輝與女星趣里奉子成婚。
網紅Cindy與某朱男交往5年，男友退租同居搬進她買的房子，去年被拍到與合拍電影女星深夜交纏，Cindy憤而上網嗆「我男友在妳身上嗎。」某朱男大好的演藝前程，也被自己砸爛。
女星勇敢揭露大咖metoo 留言內容超詭異遭疑網軍介入
粿粿因外遇王子形象跌落谷底，還在掙扎求生的她試圖奮力一搏，網路上卻出現大批擁護粿粿、批評范姜彥豐的言論，讓她被質疑買網軍操作風向。過去政治人物擅長用網軍做政治，如今藝人也發現這個方式很有用。鏡週刊Mirror Media ・ 52 分鐘前
中經院昨天發布十月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），經季節調整後指數攀升至百分之五十點三，中斷連續四個月緊縮轉為擴張；不過...聯合新聞網 ・ 50 分鐘前
彰化縣 / 綜合報導 彰化市公所上個月25日，舉辦萬聖節變裝競賽，吸引眾多民眾盛裝參加，冠軍是由裝扮Q版的黑白無常拿下，但有民眾發現，這個冠軍裝扮怎麼跟去年冠軍一模一樣，氣得在網路發文，質疑比賽公平性，彰化市公所則澄清，因為規則中，沒有規定不能 沿 用去年裝扮，因此不會取消第一名參賽者得獎資格，但規則會再修正，避免明年再出現爭議。用箱子拼裝，一黑一白，裝扮成Q版的黑白無常，小細節也沒放過，帽子上寫著一見大吉，還掛著黃色長條篙錢，還原度百分百，順利拿下，彰化市萬聖節變裝活動的冠軍，不過卻被眼尖的民眾發現，這組黑白無常好像有點眼熟。拿出去年冠軍照片一比對才發現，一樣的紙箱裝扮一模一樣，原來是同一組人，再次用同裝扮拿下第一名，有參賽者不滿，在彰化市長林世賢社群貼文下投訴，質疑比賽的公平性，市長林世賢也親自回應，評審都是外聘的大學老師，業務單位沒有插手評分。投訴民眾說：「就發現那一組是去年重複穿過的，就是發想的競賽，為什麼他可以不用做出太多的努力，就把第一名拿走。」彰化市公所每年都會舉辦，萬聖節變裝活動，第一名會有一萬元禮券，第二、第三名，則分別是8千元跟4千元的禮券，不過同裝扮連兩年拿下冠軍，不少用心準備的民眾，認為不公平。創意比賽變成「重播也拿冠軍」，輸給去年的回憶錄，認為應該取消第一名的得獎資格，彰化市公所城市觀光發展課長林佳蓁說：「第一名的民眾，他也沒有違反我們的規定，所以我們不會去改變名次，然後我們會修正我們的規定。」彰化市公所澄清，因為規則中，並沒有明確訂定，不能延用去年裝扮，因此目前名次跟獎項，依舊還是會照發，但後續規則會再修正，避免明年再有爭議。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
韓國驚悚新片《咒你》（Cursed to You）將於10/31萬聖節當天正式上映，集結劉宰明、文彩元、頌樂與車善玗等實力派與人氣演員共同演出。劇情以「買賣鬼魂」的禁忌市場為主軸，揭開人性在慾望與恐懼間的極限試煉。預告一釋出就以血腥逼真的場Marie Claire美麗佳人 ・ 16 小時前
出道18年從未傳出緋聞的南韓歌手宣美（선미，Sunmi），近日在綜藝節目中分享戀愛觀，意外自爆前輩徐章勳為「理想型臉孔」之一。徐章勳（서장훈）聽聞後害羞回應：「只是外表而已，內心亂七八糟的！」這段互動讓現場笑聲不斷。鏡報 ・ 1 小時前
范姜彥豐指控老婆粿粿「婚內出軌」王子邱勝翊，事隔多日，粿粿昨（1）日發布聲明影片，親口承認出軌，同時也揭露婚姻早已出現裂痕，其中粿粿不斷提到，在家務及照顧家人上，幾乎都是自己一肩扛起，想塑造范姜彥豐是「軟飯男」的形象。就有網友翻出兩人去年介紹家電的影片打臉，表示粿粿親口承認「家電大多是范姜在使用、家務事大多由范姜處理」，與聲明內容完全不符。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
詹懷雲因演出《影后》爆紅，但其實他早在16歲就以電影《行動代號：孫中山》出道，但出道早不代表一路都一帆風順，就算是演員，也必須努力打工維持生活，不僅在咖啡店、西餐廳打工賺錢，也曾一邊到處試鏡，一邊去工地搬磚，他樂觀認為這樣打工的生活時間很有彈性，方便他去試...CTWANT ・ 1 小時前
風水輪流轉，15年前經歷歐債危機的「歐豬四國」，如今成了歐洲模範生，反倒是北部大國，如法國、英國、德國等，預算赤字大增，...聯合新聞網 ・ 57 分鐘前
高雄「2026雄嗨趴」跨年晚會12月31日晚7點於夢時代時代大道登場，主持陣容首度曝光，由新婚陳漢典領軍，搭檔阿本與木木，夫妻檔陳漢典與Lulu黃路梓茵同台亮相。漢典甜蜜表示：「希望跨完年能手牽手一起吃宵夜！」與粉絲共迎熱鬧跨年夜。太報 ・ 18 小時前
讓粉絲更驚呼的是，他目前就讀首爾公演藝術高中，跟一票未來明星同校！就算只是站在校園樹蔭下的隨手照，氣質也完全藏不住，鼻樑挺到影子都立體、眉眼清晰鋒利，那種乾淨少年感配上成熟輪廓，真的有夠犯規，根本複製貼上偶像爸珉豪！想起當年，他還是被五個哥哥輪流抱著、哄...styletc ・ 45 分鐘前
生活中心／綜合報導31歲的網紅謝侑芯，在馬來西亞一間飯店猝逝，而歌手黃明志也被證實在現場。大馬警方甚至在黃明志身上搜出九顆藥丸，檢驗確定是搖頭丸，現在當地媒體曝光黃明志的被捕以及藥丸照片。不過黃明志從出庭到社群平台，都否認自己持有毒品。民視 ・ 1 小時前
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。對此，台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。許多人擔憂豬隻的禁宰禁運令解除時間生變，前立委莊競程就PO出大賣場貨架上沒現切豬肉可賣的照片，怒轟台中市府又蠢又壞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳漢典和Lulu將主持高雄跨年，搭檔阿本與木木（林葦妮）。他笑說婚後生活「更自在地談戀愛」，更許願跨年後能手牽手吃宵夜，幸福指數滿格。他也預告，今年的「雄嗨趴」將是最熱鬧的一場跨年盛宴，「我會盡力服務歌手、服務大家！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
立冬將至，不僅象徵冬季開啟，也被民俗視為年度能量重新轉換的關鍵時刻。特別是今年（2025）立冬落在11月7日，《搜狐網生肖運勢》專欄特別分享：有3個生肖的財運將在此時全面升溫，正財、偏財同步看俏，甚至連身邊的小人都會悄悄退散，可說是「苦盡甘來式的好運爆發」。究竟是哪三個幸運生肖？讓我們來一探究竟。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖本周運勢籤詩，其中，生肖雞良緣財運雙至，工作場合可找到貴人，生肖馬也是逢凶化吉，貴人顯現。中天新聞網 ・ 16 小時前
《寶可夢傳說Z-A》發售辦個多月，關於本作的討論度、二創仍然居高不下，其中有不少都是關於本作新登場的 NPC 們，因為各有特色受到玩家們的喜愛，當然也有因為借錢被討厭的人。有趣的是，關於主角身份的各種猜測同樣層出不窮，其中一個「主角剛出獄」的有趣推論，更是在社群上引發討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 14 小時前
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 19 小時前
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前