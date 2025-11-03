女星嫩尪被封「軟飯王」 他嘆：在家比工作還累

鍾麗緹老公張倫碩認為在家比工作還累，後來上節目被讚是好爸爸。（翻攝自張倫碩IG）

范姜彥豐遭到妻子粿粿控訴，婚姻期間經濟分配不均，包括她的工作或是房產，都是復出較多的那個，也讓部分網友揶揄范姜彥豐就是「軟飯男」，而男方則提出總總細節，來證實自己心力都花在孩子身上。但標籤貼上去很容易、撕下來很難，有的男生一輩子都沒辦法甩開這個稱號。

鍾麗緹老公張倫碩被封「軟飯王」，但他說在家比工作還累，因為要不斷學習讓自己成長，而且他將鍾麗緹三個女兒視如己出，相處得非常好，還沒結婚時就以實習爸爸身份帶女兒上真人秀。

廣告 廣告

日男團BE:FIRST三山凌輝與YTR大野茜里交往同居3年，每月拿200萬日幣零用錢（約台幣40萬元）、要求名錶與名車，期間還多次出軌後分手；今年8月三山凌輝與女星趣里奉子成婚。

日男團BE:FIRST三山凌輝和日本女星同居三年，每月拿40萬。 （翻攝自三山凌輝IG）

網紅Cindy與某朱男交往5年，男友退租同居搬進她買的房子，去年被拍到與合拍電影女星深夜交纏，Cindy憤而上網嗆「我男友在妳身上嗎。」某朱男大好的演藝前程，也被自己砸爛。

網紅Cindy的前男友是某朱男，但因劈腿而敗壞形象。（翻攝自Cindy IG）

更多鏡週刊報導

女星勇敢揭露大咖metoo 留言內容超詭異遭疑網軍介入

裸體相擁法院見／遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男 范姜彥豐握裸體相擁證據

裸體相擁法院見1／粿粿淚控「孩哭他戴耳機」專家狠打臉 她過去曾認小孩都范姜在帶