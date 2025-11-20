女星宣布再婚「對象是前夫」！離婚2年仍住一起 認了放不下：我的心很誠實

十億身家女星王宥忻19日迎來生日，也同時投下一顆震撼彈——與前夫翁承旭（翁總）再度步入婚姻。

2023年王宥忻曾宣布與結縭12年的翁承旭離婚，當時兩人以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，仍住在同一屋簷下，共同照顧孩子、維持生活節奏。沒想到相隔兩年，這對前夫妻在生日當天攜手前往北投戶政事務所，於親友的祝福聲中再次完成婚姻公證，成為合法夫妻。

王宥忻坦言，在離婚這段時間裡，她重新整理自己的心情，也發現彼此並沒有真正遠離。她說，經過更坦白、更成熟的相處，讓她看見對方最真實的一面，「我的心很誠實，知道自己最放不下的是誰。」她主動挽回、積極修補與前夫之間的情感裂縫，兩人在孩子的牽引與共同事業的催化下，最終再次走回彼此心中。

她笑稱自己的人生像八點檔本土劇，「我的兩次婚姻，都嫁給同一個人。」即使在離婚後也遇過不少追求者，但真正最了解自己、能陪伴她走完人生的人原來就在身邊。

王宥忻和前夫離婚2年，重修舊好。（圖片來源：IG fortunelife_queen）

回想第一次結婚，王宥忻仍記得因為經濟條件有限，沒有辦一場真正屬於兩人的盛大婚禮。這一次，她與翁承旭也有默契，承諾將在適合的時間與場地，與家人及摯友一起好好慶祝，補上這份遺憾。她分享生日與結婚的雙重喜悅：「今年的生日，因為婚禮、因為所有祝福，感覺被愛包圍得滿滿的。」

王宥忻在社群上發文，表達對生活中每個人的感謝：「謝謝ipapa寶貝們來幫我慶生，謝謝我的F40姐妹們當我的證人，謝謝工作夥伴們即使忙碌也願意陪我一起創造、一起衝刺，把不可能變成可能。」她形容幸福是「忙碌中有人陪你、挑戰中有人挺你、夢想路上永遠有人和你一起衝」，並感謝每一位在她生命裡的人，讓生日與結婚紀念日變得充實、閃亮又溫暖。

