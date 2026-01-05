女星宣布嫁「小14歲鮮肉演員」！認愛2年登記結婚 甜喊：最了解我的人
記者王培驊／綜合報導
日本演藝圈新年喜事再添一樁。45歲女星伊藤步與31歲男星細谷祐介，今（5日）透過各自社群平台發表聯名聲明，正式宣布結婚。兩人表示，交往約兩年後已完成入籍，攜手步入人生新階段。
伊藤步與細谷祐介在聲明中提到，彼此在相處與了解的過程中，逐漸建立深厚信任，也能相互扶持、共同成長，更確信能成為對方最重要的理解者，因此決定結為夫妻。兩人也感謝一路以來在公私領域給予支持與幫助的所有人，表示正因為這些鼓勵，才能走到今天。
兩人進一步表示，未來將帶著感恩之心，更加認真面對每一份工作，持續精進自我，也希望外界能繼續給予溫暖的指教與支持，最後祝福大家平安健康、幸福順遂。
伊藤步1980年出生於東京，1993年以電影《水的旅行者》出道，1997年演出岩井俊二執導的《燕尾蝶》，一舉獲得日本電影學院獎新人獎及優秀女配角獎肯定，演技備受矚目。之後陸續演出《青春電幻物語》、《東京鐵塔》、《橫道世之介》、《GANTZ殺戮都市》等多部電影，電視劇《晝顏》中飾演遭遇婚姻背叛的妻子，極具張力的演出也讓觀眾留下深刻印象。近年更參與HBO影集《東京之惡》，並持續活躍於影視圈。
細谷祐介1994年出生於岩手縣，身高180公分，擅長動作與英語表演，曾參與多部舞台劇及電視劇演出，包括《人100%靠外表》、《排球少年！！》舞台劇等作品，近年逐漸累積作品能量。這對相差14歲的新人宣布喜訊後，也讓不少粉絲獻上祝福，成為日本演藝圈新年結婚潮中的一大話題。
