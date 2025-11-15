女星家中遭闖！母和歹徒激烈扭打「被刺昏迷送醫」 受重傷一度休克倒地

娛樂中心／綜合報導

34歲韓國女星 NANA 今（15日）清晨在家中遭遇持刀入侵事件，與母親雙雙受傷，其中 NANA的母親在搏鬥中被攻擊到重傷，甚至一度失去意識，目前必須接受治療並進行絕對靜養。

NANA 所屬公司 Sublime 發出聲明指出，清晨有一名 30 多歲男子持凶器闖入住宅，與在家中的 NANA 母女發生激烈衝突。公司表示：「由於強盜的肢體攻擊，NANA 的母親受了嚴重傷勢，甚至一度失去意識，NANA 本人也在脫離危機的過程中受了傷。兩人目前都需要治療與安定休養。」公司強調，案情仍在調查中，不便公開更多細節，也呼籲外界避免進行揣測或散播不實內容，以免造成家屬二度傷害。

廣告 廣告

南韓女星NANA。（圖／采昌國際多媒體提供）

根據警方調查，這名 30 多歲男子今早約 6 點闖入位於京畿道九里市的住宅，以刀械威脅索討金錢。期間與 NANA 母女爆發激烈扭打，最後遭到制伏。嫌犯受傷後送醫，目前已由九里警察署逮捕，警方將釐清他是否事前勘查環境、是否知曉住戶身分等動機與細節。

NANA 今年 3 月才斥資 42 億韓元（約新台幣 8800 萬）購入九里市富人區 Achiul Village 的豪宅「Arcadia Signature」，該區住戶多為知名藝人，如今發生入侵事件，也引發安保漏洞問題的討論。

更多三立新聞網報導

崔璀璨現身《魔法壞女巫》亞太首映！彈月琴唱台語歌 亞莉安娜現場大讚

大咖女星住家「遭持刀男子入侵」！經紀公司揭她身體狀況 驚險現場曝光

中國歌手車禍不治！母3週前發訃聞 「他凌晨突喊復活」同場藝人怒退演

台灣囡仔Nien回來了！女團tripleS在台辦專場門票秒殺 全新企畫曝光

